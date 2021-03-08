UA戲院結業｜大埔居民等20年落空網民笑慘過楊過　呢區成最大贏家

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-08 14:20

【UA Cinema／UA院線／結業】自1985年起開業的UA Cinemas宣布，受疫情及長期經營壓力影響，無奈全線結業，旗下6間戲院今日（3月8日）起正式停業。消息一出引來網民熱議，不少人感嘆市區頓失6間位置方便的戲院，部份地區更再次成為「戲院荒島」，令平日消遣選擇再次減少。 有網民得知UA戲院結業後，再次盤點沒有戲院的地區，其中已等待20年，本來今年終於將會迎來區內唯一戲院的大埔區民，希望再次落空，被形容為「慘過楊過」，但也有1區的居民卻因坐擁IMAX影院而成為贏家。

歷36年的UA Cinemas於即日起（3月8日）全線結業。（陳嘉慧攝）

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開業36年的UA Cinemas今日（8日）宣布全線結業，將向百多位員工依僱傭條例發放基本遣散費及額外特惠金。發言人指，開業36年來與港人一同成長，可惜受疫情衝擊，過去1年被三度勒令停業，在半年零收入的情況下仍要應付高昂租金及其他龐大的固定支出，經營壓力不斷增加，生存空間日益萎縮，即使不斷開源節流仍敵不過沉重的經濟壓力，在沒有選擇的情況下，只能無奈結業。

不少網民得知結業消息也感突然及可惜，紛紛留言感嘆，亦有人於討論區發文，邀請一眾網民分析現時各區的戲院分布情況，指出UA結業令市區頓失6間「就腳」的戲院，更令部份地區再次變成「戲院荒島」。

點擊下圖放大即睇邊6區成為「戲院荒島」！▼ ▼ ▼

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UA戲院結業，大埔居民或是最失望的一群，該區自2001年「星輝」、「鴻基」及「銀星」3家戲院結業後便再無新戲院，居民最近也要到粉嶺或沙田觀賞電影。而去年UA Cinemas承租大埔超級城的多層停車場，擬於今年年底前開設具有4院、共360個座位的新戲院，消息一度引起不少大埔人期待。然而居民等足20年，以為終於再等到有區內戲院之際，UA卻宣布全線結業，令新戲院猶如Dear Jane的歌曲一樣《未開始已經結束》，只能再次無了期等待。

該區區議員關永業指，去年10月時，新鴻基（大埔超級城業主）已把大埔戲院新址的屋宇結構工程完成，UA戲院結業令原本的新戲院未能如期啟用，估計業主隨後會重新招標，找其他院線接手，啟用時間將會延後至少1年。

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大埔居民等足20年仍落空，被網民笑言是「慘過楊過」的一群；不過有人歡喜有人愁，有元朗居民得知UA戲院全線結業後，不禁沾沾自喜，笑指該區突然成為了「最大贏家」。因數間位於市區的IMAX戲院也隨住UA結業而關閉，喜歡觀看IMAX電影的市民便要跨區，然而因元朗的唯一IMAX戲院並非由UA營運，元朗人仍能「足不出區」便可欣賞IMAX電影。

UA Cinemas於3月8日宣布全線結業。（UA網頁截圖）

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