嫌老公畀父母2千幾家用太多　台妻怨兩老「又不是殘廢」爆論戰

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-08 14:30

台灣一名妻子在臉書《靠北老公2.0》抱怨先生，指對方每月都給父母1萬元（約2,769港元），實在給太多，三兄弟總共給9千元就夠了。不過她因為在文章中直言，「你爸媽可以工作，又不是殘廢」、「他們可以兼差當保安，給太多錢，閒下來只會老更快」等語，遭網友批評「講話語氣讓人不舒服」，引發一陣熱議。

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這名妻子發文指出，先生每個月都給1萬元的家用，但婚後應該以現在的家庭為重，考慮到日後的開銷，小孩的教育費都還沒存，1萬元的負荷實在太大。而且她也說，先生有兩個弟弟，每人給3千元，其實9千元就很夠兩個老人家花了，「你爸媽老了，應該要清淡飲食，不會大魚大肉」。

這名人妻續指，「你爸媽可以工作，又不是殘廢，他們還有退休金可領，家用有給就好 」，還說兩名老人家可以去兼差當保安，有工作才不會老得快，「給太多錢，閒下來只會老更快」。她也喊話先生，婚後幾個月回去一次就可以，「要以我們家庭為主，而不是你爸媽！」。

對此，底下多數網友也認同1萬元家用實在太多，不過原PO的用詞太激烈，觀感實在不妥，「妳好自私啊」、「我覺得妳一定不被老爺奶奶喜歡」、「千萬別生兒子，以後妳媳婦也會這樣跟他說」、「妳講話的感覺真的讓人很不舒服，好像老了就應該被丟掉」、「妳有的點沒錯，但妳老公孝敬父母也沒錯」。

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