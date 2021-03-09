好人好事｜執紙皮婆婆只穿1隻鞋　落魄背影引暖男1招相助

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-09 07:30

見到有人需要幫忙，大家不妨多走一步主動相助。有台灣男生近日分享親身經歷，表示在自助洗車場遇到1位婆婆執拾紙皮等回收物，但發現她只穿了1隻鞋子，生怕她會弄傷另1隻腳的腳底，於心不忍下，男子隨即買了1對新鞋和1碗麵送給婆婆，其窩心舉動引來大批網民激讚。

樓主表示在自助洗車場遇到1位婆婆執拾紙皮等回收物，但只穿了1隻鞋子。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

該男生最近於facebook群組「爆廢公社二館」撰文，表示在自助洗車場洗車期間，發現有位婆婆在一旁推着車紙皮等回收物，但婆婆只穿了1隻鞋子，另1隻腳赤足地走在路上。樓主看得心痛，於是連忙買了1對新鞋和1碗麵，又做了一些貼心的小舉動，讓婆婆欣然接受。

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網民紛紛大讚樓主熱心，為婆婆解決燃眉之急，「好心有好報」、「謝謝樓主」、「超有愛的」、「非常有愛心，謝謝你」、「優秀，給你一個讚」。部份網民更指希望有更多人主動幫忙有需要人士，「這個社會可以有更多的愛」、「如果是這個情況，不少人會直接走過，幸好有你」、「其實很多老人家也等着別人幫助，但他他們不懂說出口」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）