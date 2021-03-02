好人好事｜紋身男熱心幫婆婆推電單車　網民：誰說全都是黑社會

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-02 10:00

在街上見到有紋身的人，可能也會聯想起壞人、黑社會的印象，令大家避得就避。但台灣1名網民就力證外表並不等於一切！他日前於facebook分享片段，本來在車中的樓主見到1位熱心男子正幫助婆婆推着電單車。再細心一看，才看見原來男子的右手有紋身，樓主大讚男子的舉動，更為紋身的人平反，「誰說有刺青的都89（黑社會）」。

1位身穿黑衣的男子正為旁邊的婆婆推電單車，他更不時轉頭向婆婆聊天，一邊繼續幫忙推車。（facebook群組「爆怨公社」片段截圖）

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該網民近日於facebook群組「爆怨公社」上載片段，片中可見一位身穿黑衣的男子正為旁邊的婆婆推電單車，他更不時轉頭向婆婆聊天，一邊繼續幫忙推車，非常熱心。而樓主發現，熱心男的全隻右手臂都是紋身，這一幕令樓主大為感動，更直言：「誰說有刺青的都89（黑社會）。」

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不少網民紛紛留言大讚片中男子的舉動，更指人不可貌相，「真的，不要看表面，要看行為舉止，在評斷1個人的行為」、「謝謝他的幫忙」、「刺青可能對當事人有很多種意義存在，有的為了紀念過去的人或是希望自己看到刺青能夠提醒自己怎樣」。

亦有網民笑言：「確定不是逼阿嬤還債嗎？」、「可能是他自己的車」、「你錯了，可能是阿嬤的兒子」。

（facebook群組「爆怨公社」）

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