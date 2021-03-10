富二代男友大方包辦出街使費　經濟差距令台女自卑：常常覺得愧疚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-10 10:00

找個富二代另一半或許是不少人的夢想，但實際交往的過程可能不如想像般夢幻。有台女於討論區發文，指男友出身富裕家庭，加上就讀名校，每個月也獲得高額零用錢及補習薪金，故平日交往的開支也由他主動負責。台女自感不好意思，又對兩人的經濟差距感到愧疚，只好向網民求問意見。

有台女發文稱男友為富二代，加上兼職薪金高，主動包辦平日交往的開支，卻令她感到不好意思。（《金秘書為何那樣》劇照）

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苦惱台女全文▼▼▼

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帖文引來網民熱議，不少人認為台女毋須介意，只要她好好與男友相處及提升自己就是最好的回應；也有人指照男友的說法，對方根本不介意為她付出，建議她不用想太多，珍惜彼此才是最重要的事。

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台女看過眾人的意見後也認真思考，表示從來沒有視男友的付出為理所當然，也非常感謝對方。她說目前的經濟能力的確未及男友，因此決定真誠對待對方當作回饋，「現在我知道對他更好更好，然後提升自己，大概是我唯一能做的了」。

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