「女友家停車場比我家還大」　未來外父1個提議台男秒自卑

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-11 21:00

不少人覺得門當戶對是過時想法，但如果當事人是自己呢？台灣有男生在討論區分享，自己家境不算富裕，畢業後找到月入連獎金達5萬台幣（約1.37萬港元）的工作，每個月可存1至2萬台幣（約2700至5500港元），以台灣生活水平來算相當不錯。然而，他目前女友家庭環境很好，「光她家的停車場可能就比我現在的家還要大」，女友的爸爸還私下和他傾談過，內容更是令他非常自卑。不過，有網民認為這樣的女友和外父是可遇不可求，更認為「對方爸爸會這樣說，表示他有一定程度接受你，也表示他女兒很愛你」。

台男指女友家庭富裕，但未來外父和他私下的對話令他很難受。（《非常外父揀女婿》劇照）

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台男在討論區Dcard分享1件最近令他困擾的事，其實以他提到的個人條件，在台灣來說相當不錯，但他結識的女友剛好是個有錢女，他舉出的例子足見兩家人完全不是竹門對竹門，木門對木門：

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樓主收入雖然不錯，奈何愛上了是富家女，而且未來外父竟主動提資助他買樓，反而令他很困擾。然而，許多網民認為樓主遇到這樣的女友和未來外父根本是福氣，尤其是女方家人根本沒有奚落他，「這女的一堆人搶着要」，更有人提出如果樓主真的很介意，大可以堅持將來環境方便時還款。

網民點睇：

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