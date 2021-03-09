男友上門食飯　阿妹堅拒戴胸圍惹港女不滿　網民獻計：當考驗佢囉

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-09 23:00

在家中穿着比較輕鬆隨便也是人之常情，但遇上異性客人登門仍然堅持就難免令人尷尬。有港女在討論區上分享，指自己帶男朋友回家吃飯時，妹妹永遠不會戴胸圍，即使多次提點亦都無用，令她十分不滿。網民意見兩極，有人認為即使不戴胸圍亦不一定會發生尷尬的事，另一派人就認為或多或少都會觸發男友慾望，甚至懷疑妹妹有意引誘姐姐男友。

有港女在討論區上分享，指每次男友到家作客時，妹妹都不會戴胸圍，令她非常不滿。（Getty Images）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

港女在討論區上以「唔肯戴胸圍」為題發文，指每當她帶男友回家吃飯時，17歲的妹妹「次次都唔戴胸圍，已經提佢我男友喺度佢仍然唔肯戴，真係好嬲」。港女指自己堅持要妹妹在男友到訪時戴胸圍的原因有二，其一是不想妹妹「被人睇晒」，其次是「唔想我男友偷睇，唔戴好明顯」。

港女之後在回應提到，自己不敢直接向妹妹說「介意我男朋友睇我妹個胸」，因感覺如變相向妹妹投訴「佢在姣我男友」。有人更提出陰謀論，指有些妹妹喜歡搶姐姐的東西，被問到姐妹間感情如何時，港女就指「其實我覺得佢有啲特登唔戴，好賤格」。

最後有網民反建議港女「可以當係考驗下男友」，因為類似事件對男人而言不時都會遇到，「對象係『阿妹』至少比較接受自己視線範圍，唔至於有事發生咗都完全不知不覺先」，獲港女回覆說：「好，我留意下佢會唔會偷望。」

網民討論熱烈，不過意見兩極，以下為部分留言【點擊下圖放大即網民點樣講▼ ▼ ▼】：

+ 2 + 2 + 2

同場加映：初中女兒想買蕾絲胸圍 阿媽認為她性覺醒感嫌棄 網民鬧爆太保守【點擊下圖放大即睇內容▼ ▼ ▼】

初中女兒想買蕾絲胸圍 阿媽認為她性覺醒感嫌棄 網民鬧爆太保守