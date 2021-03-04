年老爸爸堅持接種新冠疫苗令全家鬧交　聞死亡個案勁驚：我唔得啦

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-04 17:00

【科興疫苗／疫苗預約 / 副作用】一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗，相隔2日後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨（3日）開會商討後，一致認為死因與疫苗接種無直接關係。而該中心昨日有三成已預約人士「甩底」，亦有約200人取消預約。 有網民早前於討論區發文，指年老的爸爸堅持要注射疫苗，引起家庭大戰。爸爸其後成功接種，惟近日得知首宗死亡個案後即大感擔心，不斷搜尋疫苗副作用的資料，甚至「話佢應該真係唔得啦」，令樓主非常無奈。

樓主指爸爸看到特首林鄭月娥接種疫苗後即感興趣，堅持注射引起家人吵架。（李澤彤攝）

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該網民早前曾於香港討論區發文，指年老父母同屬醫生及政府都不建議注射疫苗的類別，惟爸爸見特首注射後即感興趣，更不怕潛在副作用堅持注射，引起家人意見分歧，全家鬧大交：

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樓主昨日再次發文，稱爸爸後來成功登記並接種科興疫苗，「問晒醫生意見，做好準備就去咗打針，打完仲好自豪咁講，過多一排打埋另一支，佢就可以唔使戴口罩」。不過前日政府公布，一名患高血壓、高血脂、糖尿病及有吸煙習慣的63歲男子接種疫苗2日後死亡的個案，雖然專家委員會開會商討後一致認為死因同疫苗接種無直接關係，但樓主爸爸得知消息便非常擔心。

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帖文再次引來網民討論，不少人認為樓主爸爸只是「自己嚇自己」，建議如有不適應盡快求醫：

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼