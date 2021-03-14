裝修實例｜粉嶺花都廣場392呎2房改1房　25萬翻新提升家居風格

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-14 09:00

文：裝修佬 裝修1次，使用10多年，但室內設計走勢日新月異，不少戶主近年都想翻新家居，改變家居風格，追上潮流。今次裝修佬帶大家參觀的粉嶺花都廣場392呎單位，由原本傳統的深木色風格，搖身一變成淡雅的日系溫馨簡約風格，更加入近年多項流行的傢俬設計及智能系統！

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基本資料：

粉嶺花都廣場／392呎／1廳2房變2廳1房／工程費用約25萬

客飯廳設計

整個單位用黑白灰為主要色調，客廳以灰木色地板配搭白色牆身及淺木色傢俬，塑造出簡約溫馨感覺，不會使用過硬的黑白灰令家居過於冰冷。

大門安裝了智能防盜眼及智能門鎖，原本深色木門經師傅用噴漆翻新，手工仔細沒有太多掃痕之外，白色配合全黑電掣，亦令整體家居風格有所提升，更現代，更有high tech感。

於大廳另一則，設計師大膽地把原先的房間拆除，打通一間房間連接大廳，使客廳空間感大增。把原先房間位置改裝成地台，有儲物功用同時也起了劃分空間的作用，不會令家居有「三尖八角」的感覺。

另外，地台也內有乾坤，中間內藏電動升降台，可以以遙控操作或是在地台邊的按鈕調節升降。戶主把升降台升起後可做飯桌或工作桌，降下來則可以作休憩處。日後戶主更可考慮鋪上塌塌米，就能有日式茶室的感覺。

裝修後木系家俬配白色牆身，感覺比以前光猛得多。（裝修佬提供）

睡房設計

睡房地面同樣用了地台設計增加儲物空間，使用較大廳地台深的木色，劃分不同領域氣氛。一般常見的睡房的地台使用方法也是直接放床褥上地台，但考慮到日後床褥下的位置難以存取物件，設計師把以油壓床為中心，旁邊再以地台連接，使存取變得方便。

由於全個睡房也使用了地台，為了令用家能更自然踏上地台，房門位置使用了三角形地台，同樣可以儲物，另外床側地台也同樣調整了高度，盡顯設計師的心思。

床邊原本有一個不規則陣位，師傅利用收口條手工了得，基本上把床和陣位融為一體，還增加了角位地方可以置物。

浴室設計

浴室同樣以黑白灰為主調，淋浴位置使用型格深灰水泥石紋地磚，智能座廁、洗手盤、水龍頭等設備都同樣使用了黑白色配搭。另外設計師巧妙地在全屋設計裡只選用浴室以特色花紋地磚作點綴，為整體家居帶來亮眼點之餘又不會過於花巧。

廚房設計

廚房與浴室同樣，有別於客廳和房間採用柔和氛圍，採用對比度大的黑白為主，相對俐落。以白色麵包磚作特色牆，配襯黑色廚櫃、門把手、鉸位、龍頭及水喉等，突顯時尚設計感。

戶主需要放置焗爐，要考慮散熱位置，但位置所限勉強放置會令上層廚櫃取物變得困難，因此設計師特別為此加設了梯形焗爐櫃，平時不會阻礙到上層廚櫃，當要使用焗爐的時候，只要拉出些許就可以做到後面散熱。

廚櫃地櫃L型位置，設計師安排製成現在也流行的L形櫃門，這可以輕便地最大化運用到廚櫃。

黑色水龍頭除了時尚感十足之外，更可兩用，按後面掣位後可更換花灑狀的洗刷模式或平常的水柱模式，可用來清潔或不同用途，非常實用。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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