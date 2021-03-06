台網紅認整容外型「變靚啲」　大媽臉突變台版何超儀　網民唔認得

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-06 11:39

董仔是台灣網紅團體「這群人」成員之一，憑藉誇張的肢體動作、充滿戲劇張力的表情，以及逗趣的說話方式，受到許多觀眾喜愛，平時常透過社群軟體分享近況的她，突然在4號宣布暫停更新YouTube頻道一周，同時公開自己整形隆鼻的事實，5號晚間曬出一系列新照，新造型立刻驚艷了大批粉絲，引起熱議。

董仔近日發出一段預告影片，與男友一起現身，透露自己去做了整形手術，影片中她將臉蛋用特效貼圖遮住，並轉頭詢問男友「請問身為男朋友，你對於女朋友做鼻子你會有什麼想法？」男友則是坦言：「其實我從頭到尾我都是反對的。」讓她相當驚訝，預告影片一公開後，也吸引大批網友熱議。

董仔「變靚啲」認隆鼻 最新IG照片網民讚似何超儀👇👇👇

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不僅如此，董仔也在5號晚間更新了自己的最新近照，除了先前曝光隆鼻消息之外，也換了新的髮色，染了一頭紅色長髮，還被同事說像《水行俠》的梅拉公主，只見她頂著新造型、穿著恐龍圖案上衣，率性地直視鏡頭，另一張則是開心地開嘴大笑，直爽的模樣吸引許多網友按讚。

董仔這一組新照曝光後，也引起大批粉絲熱議，紛紛留言寫下「有夠美」、「新髮型太適合了」、「好有氣勢，根本國際名模」、「有點像何超儀」，就連妹妹都忍不住現身回應「這是我姐？」另外也有不少粉絲直呼「差點沒認出」、「好像哪邊怪怪的」、「眼神好不像董仔」，她也大方回覆「攝影師有特別指導」，引起熱議。

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