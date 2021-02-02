內地Cosplay網紅早乙秋秋子零P圖真身勁崩壞　網友震驚：死亡對比

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-02 10:00

內地影音平台BiliBili直播主「早乙秋秋子」擁有將近2萬名粉絲，影片主題包括遊戲實況、Cosplay以及記錄日常的VLOG等，擁有甜美、可愛的長相以及火辣的身材，在微博上也有7萬多名追蹤者，日前她穿著學生制服登上影音平台紅毯，沒有修圖的真實模樣震驚了大批網友。

早乙秋秋子常會在微博分享Cosplay美照，無論是穿著日本學生運動服，底下配著三角泳褲，大秀白皙修長美腿，還是穿著低胸女僕服裝，露出雪白深邃的事業線，甜美、性感兼具，加上每一張自拍都睜著水汪汪大眼，嬌小鵝蛋臉擺出楚楚可憐的表情吸引許多粉絲追捧。

先睇早乙秋秋子平時在微博上Po出正相的畫風：

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誰知，早乙秋秋子日前現身BiliBili平台的「Live Star」紅毯，穿著一襲深藍色學生制服現身，還將一頭藍色長髮紮起可愛的雙馬尾。鏡頭拉近一看，與她自拍時的臉蛋對比，成個人腫了一圈，在沒有濾鏡且未有P圖的情況之下，圓潤的腮線火速現形。

這一幕，早乙秋秋子的真實模樣曝光後，也馬上被截圖放到網上，有許多網友對比了她登上紅毯前後的照片，稱之為「死亡對比照」，驚人的反差引起熱烈討論潮，不少人吐槽「也修太大了吧」、「根本像不同人」，對此她也高EQ回應，寫下「該死的互聯網」，以幽默的態度化解，更有不少粉絲建議她「乾脆教學修圖過程好了」，意外引起熱議。

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