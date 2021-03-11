拍拖1個月男友即準備結婚　規劃婚禮買樓開支　港女嚇親：太突然

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-11 13:00

有人以第一眼就情定終生，但也有人要經過長時間的相處，才願意與另一半步入禮堂。有網民近日在討論區發帖，表示自己的男朋友在交往1個月後便急忙籌備結婚，開始計算結婚、買樓等開支，惟樓主連男方家長也素未謀面，嚇得她直指對方是「怪獸男朋友」。

有港女發帖，指其男友在2人剛交往1個月時，已在準備結婚事宜。（《男朋友》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在香港討論區發帖，稱與男朋友剛開始交往時一切正常，雖然對方外貌平平，但有穩定的工作和為人貼心。不過，在1個月後，男友突然開始安排結婚事宜，「結婚用幾多錢，要儲幾耐錢，加埋夾份買樓之類」，並將樓主的薪金計及在內，「佢仲要唔係計自己1個，仲計埋我份糧入去」。

樓主起初以為男友只是開玩笑，便沒有多加理會，「點知搞搞下我feel到佢好認真」；而男友就解釋指，及早準備結婚只是「認真嘅表現」，他希望與樓主有長遠發展，假如樓主不想倉促簽紙，他們亦可以先訂婚；惟樓主非常猶疑，認為2人只認識半年，至今拍拖不足3個月，「我連佢父母都未見過」，一切都來得太突然。

惟事主表示自己連男友的父母仍未見過，男友的舉動令她大嚇一跳。（《The King：永遠的君主》劇照）

許多網民看後紛紛留言，惟意見兩極。部份人讚賞男方有承擔，「認真嘅男人幾好」、「說明他想跟你過日子」、「閃婚好平常」、「認真都好過玩玩下」，但也有網民提醒樓主「小心賊船」，「阿婆跑得快，一定有古怪」、「有無叫妳買意外保險？」、「佢唔想拍散拖，跟妳結婚，重點要夾埋妳先上到車」。

（香港討論區）

同場加映：前女友突來電借錢數萬元 稱失業半年急需周轉 港男：借定唔借？

前女友突來電借錢數萬元 稱失業半年急需周轉 港男：借定唔借？

+ 3 + 3 + 3

同場加映：女神約食飯叫少男排隊攞位 突帶男友現身 網民：撕咗張飛咪益佢