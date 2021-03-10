女友露營帶電熱水煲　1句解釋令港男翻白眼：冇常識有冇得救？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-10 13:00

疫情下未能出國旅遊，露營因而成為不少人的興趣，希望能在假日親親大自然。不過人人都露營，唔通人人都識露營？有網民在討論區發文，指日前跟女友去2人露營，發現對方竟然帶了電熱水煲，女友用1句話解釋自己的行為時，更令樓主終極「翻白眼」，不禁問：「冇常識有冇得救？」

有網民稱日前跟女友去2人露營，發現對方竟然帶了電熱水煲。（香港討論區圖片）

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該港男在香港討論區發文，指日前跟女友2人到郊外露營，到達營地後才發現她帶備了電熱水煲，「真係帶咗嗰啲屋企要插電源，然後啪掣嘅嗰種電熱水煲 」。他忍不住問女友去露營怎會有電掣接駁電源，但對方竟回應稱「咁大個平地點會冇啊，唔係人哋去露營點煲水啊」，令樓主當場「翻白眼翻到去後面」。

帖文笑爆網民，有人笑言是樓主的錯，「係你唔帶埋發電機」，亦有人稱帶着無知港女露營比一人行更慘。不過有網民則認為樓主女友或誤會旅程是「宿營」或「露營車」，另有人稱曾見過有露營帶備更浮誇的電器，熱水煲只算「碎料」▼▼▼

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究竟露營要帶什麼裝備呢？可以參考以下「一人前露營」圖輯▼▼▼

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