「鳳梨伯」台灣菠蘿被棄單上百貨櫃難眠　農民懷念馬英九助外銷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 15:35

大陸突宣布三月起禁止台灣鳳梨（菠蘿）進口，在高屏地區坐擁逾五十甲鳳梨田的「鳳梨伯」林益苦嘆，前晚相繼來電取消訂單，至少棄單上百貨櫃，他整夜難眠，「目屎攏流不出來」。台南關廟鳳梨原正準備下個月裝櫃到大陸，臨時喊停農民損失慘重。台東農民則憂心下一個會是釋迦（番鬼荔枝）。

人稱「鳳梨的故鄉」關廟是出口鳳梨到大陸的主力產區，近幾年每年都出口一萬公噸的金鑽鳳梨到大陸，每公斤售價可達卅元（新台幣，下同）、年收近三億元。當地主要盤商吳吉雄指出，近幾年即使兩岸關係緊張，每年關廟鳳梨都還能銷到大陸，一旦大陸停止進口，將立即衝擊本地鳳梨農生計，許多農民多年來就種這麼多鳳梨才能夠維持生活，政府再怎麼收購，都只是應付一時，「要百姓都吃鳳梨根本是天方夜譚，每天吃也吃不了多少」。

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晚上裝船 隔天清晨到廈門

關廟農會表示，關廟鳳梨品質受對岸消費者肯定，且已打開大陸市場通路，產銷供應鏈物流配送迅速，每晚八點裝船隔天清晨五點就到廈門，配送速度有如關廟產地直送台北果菜市場。

關廟農會近年也配合政府、拓展其他外銷市場，每年都接洽日本、加拿大等地業者，但因船運到加拿大需要十八到廿一天，日本最快也要五到七天，冷藏保鮮問題至今難以克服，幾乎都是出口零星貨櫃就沒有下文，對分散出口毫無助益，這部分沒解決，根本無法靠其他市場來紓解過度依賴大陸市場壓力。

吳吉雄說，日本、新加坡都有進口台灣鳳梨，但是數量相當稀少遠遠不到出口總數一成，主要市場就在大陸，政府應就事論事，站在農民的立場想辦法與大陸接洽、解決問題，而不是在那邊叫陣；他指出，台灣農場運銷大陸出狀況，是「政府高層必須面對的政治問題」。

馬執政時助外銷 農民懷念

二○一八年國內鳳梨一度滯銷，產地價一公斤掉到七、八元，「鳳梨伯」林益當時感嘆，前總統馬英九執政時大力幫忙鳳梨外銷，換黨執政後外銷卻大不如前。近幾年他挺過鳳梨滯銷風暴，即使去年新冠肺炎肆虐，也無礙外銷，近日卻碰上陸方禁止台灣鳳梨進口，林益擔心，約有上百萬支鳳梨正待採收，恐怕虧本逾千萬。

內銷市場吃不了 只能丟棄

林表示，外銷若銷不出，全數轉為內銷，內銷市場吃不了，就只能丟棄。過去由於日本檢疫嚴格，菲律賓等南向國家鳳梨消費力疲弱，果農才會搶進價格不錯的大陸市場，每次出貨十幾貨櫃，沒想到現在受挫。

大陸三月起將禁止進口台灣鳳梨，台東農民擔心下一個恐會是釋迦，縣府及農會周二將開會因應。

「真的好擔心。」台東地區農會總幹事李建通說，台東釋迦主要市場為大陸，其中鳳梨釋迦九成以上銷往大陸，每年產值超過十二億台幣，過去輸出大陸時曾被驗出粉介殼蟲，但頻率沒鳳梨高，這次大陸禁台灣鳳梨，很擔心下一個目標會是釋迦。

「如果釋迦也被禁，那就是喝西北風的開始。」劉姓釋迦農說，縣府及農會雖積極將釋迦拓展行銷其他國家，但大陸市場還是最大宗，一旦被禁止，影響可大。

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