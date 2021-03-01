中國大陸停進口台灣菠蘿　台農糧署籲全民救亡　士兵恐要三餐菠蘿

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-02 11:26

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），台國防部28日宣布，將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買，以照顧國內農民。

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為減少中國大陸此舉對農民產生的衝擊，農糧署日前向國人呼籲，菠蘿入菜很可口，切片加上薑絲，和木耳大火快炒，就能美味上桌，希望台灣人多用菠蘿料理，用新台幣來挺農民。軍中立即傳出，受命在採購副食須多買菠蘿。

有網友宣稱「軍中弟兄現在可能很緊張」，因為接下來的軍中菜單可能是「早餐吃鳳梨饅頭配鳳梨水，外加上鳳梨罐頭；中餐吃鳳梨做的糖醋排骨；晚上鳳梨全餐還配鳳梨酥」。軍中伙委也開始蒐集菠蘿入菜菜譜，如加菜時才得見的菠蘿蝦球也要入菜，戲稱可能「蝦球很少，鳳梨爆多」。

對於台軍是否要求部隊多採購菠蘿，台國防部28日證實，國防部將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵台軍所屬伙食團踴躍購買，以照顧台灣農民。

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