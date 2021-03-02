陸禁台灣菠蘿｜蓮霧同遭內地棄單　包括香港商人齊下訂反賣至斷貨

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-02 11:53

1日起台灣菠蘿停止銷往大陸，高雄六龜農會日前遭大陸蓮霧貿易商「棄單」，各界紛伸出援手，難題獲得解決。農會總幹事邱蘭英表示，28日晚2家大陸貿易商主動聯繫要購買臨時遭棄單蓮霧，連香港貿易商也來下訂，昨晨還有民代來電要求全買，產地已經沒有貨可以供應。

六龜蜜風鈴蓮霧七成外銷大陸，農會原本預計3月3日要出口3千500台斤蓮霧前往大陸，受台灣菠蘿暫停進口影響，合作貿易商昨來電通知暫緩出貨，此通電話讓果農擔憂不已，擔心蓮霧成為下一個被禁水果。

總幹事邱蘭英說，消息傳出後，其他2家平日有合作出口的貿易商主動說要承接這批訂單，難題獲得解決，昨天農民忙著採收與包裝，今天會正常封箱出關，不僅原本要銷往大陸的蜜風鈴訂單有人承接，28日晚另新增一筆香港訂單，貿易商指名購買300公斤巴掌蓮霧。

邱蘭英說，除貿易商相挺外，昨晨另有民代與官員來電說要購買蓮霧，不過此時節蓮霧數量不多，此次遭棄單蓮霧幾乎已經被訂購，只能向對方說抱歉。

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