燈神媽咪麵睇好　ATMXJ呢隻被點燈　網民：好彩買貨前見到個Post

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-11 15:00

【連登／燈神／媽咪麵／麵咪媽／美團／3690／恒指】近日股市波動令網民們都感到迷惘，連登燈神媽咪麵終於發出神喻為各位散戶指路！媽咪麵今早（11日）在討論區上發文，指自己要以模擬倉示範2萬上200萬，最後分別購入2隻牛證，態度立場「牛到無人有」。不少網民見狀心知不妙，直言媽咪麵是在「救熊軍」，不過亦有人表示媽咪麵今次以模擬倉買貨，「真金白銀先會受到影響」，不需擔心。

媽咪麵今早（11日）發文，指以模擬倉買入美團及恒指牛證。（YouTube短片截圖）

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媽咪麵今早約10時在連登討論區以「用模擬倉教大家2萬上200萬」為題發文，內文貼圖顯示，他以模擬倉買入24萬股科網股「ATMXJ」（即阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東）之一的美團（3690）牛證，成本價為0.094元，總額為22,560元。媽咪麵在帖文提到，「All in美團牛先」，而且發文時因為系統延遲報價，「佢現價係0.104元」，即媽咪麵當時已經賺10格，利潤額為2400元。

至約10時半媽咪麵更新指「就呢2隻，擺過夜，聽日放」，他貼圖顯示自己除了持有美團牛證之外，另外再買入了30萬股恒指牛證，成本價為0.059元，總額為17,700元。根據貼圖上的報價，美團及恒指牛證的持倉盈利為3,120元及500元。媽咪麵在留言中分享見解「美團肯定升啦，然後佢再帶動埋其他成份股升即係恆指都會升」。

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

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同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶

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同場加映：美股港股大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

印度神童又中？環球股巿急瀉 恒指暴跌逾千點 網民恐慌：走呀！

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）