連登媽咪麵｜美國通過1.9億刺激經濟方案　麵神：唔敢諗會升到點

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-01 10:33

【麵咪媽／股市／1.9萬億／刺激經濟方案／連登】媽咪麵又作出駭人聽聞的預言了，這次甚至比印度神童的災難預言更加恐怖！媽咪麵在討論區上發文，指美國通過1.9萬億美元的刺激經濟方案之後，「真係唔敢諗會升到點」，意指股市將無可能下跌。一眾網民散戶看到媽咪麵的帖文之後都陷入恐慌，大叫走人沽貨！

媽咪麵作出驚世預言，表示美國通過1.9萬億美元的刺激經濟方案之後，股市將會大升。（YouTube短片截圖）

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擁有多次「神蹟」紀錄的股海明燈媽咪麵在連登討論區上以「其實成1.9兆美元（編按，應為1.9萬億美元，指美國的刺激經濟方案）即將湧出嚟，真係唔敢諗會升到點」為題發文，在內文指「唔講其他，淨講每個人派1400美元都夠炸到個市飛天」。他亦在內文提到，「我都唔知可以點跌，星期五先股災完，之後肯定會反彈，又有成1.9萬億美元，我真係完全諗唔到有1個會令股市跌嘅原因」。

網民們看到媽咪麵的見解之後，都覺得今次股市難免大跌，以下為部分網民留言：【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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不少網民內心想說的話，都與「九叔」一樣，就是「走呀！」。（《大丈夫》劇照）

同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中 買熊證恒指即升700點 半日未夠打埋靶

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同場加映：美股港股大跌應驗印度神童預言？2021年仲會爆更大危機？

印度神童又中？環球股巿急瀉 恒指暴跌逾千點 網民恐慌：走呀！

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand），早前預言2021年2月或會爆發更大災難，包括經濟崩潰等。其實除了2月，阿南德對於2021年還有更多預言，更表示要到這個月份才會好轉，並提出了7大解決辦法。

阿南德2021年預言一覽，要到呢個月先好轉▼ ▼ ▼

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阿南德同時提出7大解決危機辦法▼ ▼ ▼

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2月六星連珠 命理大師警告留意5大凶兆＋解決辦法

雖然未知是否真正會發生大災難，但已相繼有塔羅牌、占星師表示「六星連珠」可能會帶來大災禍，而最新命理師邱彥龍提出5大凶兆，大家要注意是否已經發生！

即睇5大凶兆詳情▼▼▼

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星座專家唐綺陽分析2月水逆及如何看待印度神童預言▼ ▼ ▼

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再看吠陀占星師李靜唯預言，她同時提到有1個星座的人要特別注意▼ ▼ ▼

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印度神童預言亦受質疑

要注意的是，Bitcoin股價近2天雖然大跌，但對比近一個月前仍然處於高位。而阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）