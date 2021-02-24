TQQQ｜媽咪麵睇好買入蝕住走　納指低位回升　網民：唔怪得知彈返

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-24 12:59

【美股／納指／麵咪媽／連登／燈神】連登燈神媽咪麵又有代表作！昨晚（23日）美股低開之後，市場因為美國聯儲局主席鮑威爾的鴿派取態而回穩，道指及標普500轉跌回升，納指亦只微跌不足1%。原來媽咪麵在美股開市之前曾經開Po表示會買入看好納指的TQQQ，並在晚上11時許表示「頂唔住，放咗佢先」，其後美股就不斷從低位反攻，以幾乎平手收市。

媽咪麵昨晚再度發功，即日蝕住走TQQQ之後，納指收市時幾乎從跌轉升。（YouTube短片截圖）

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媽咪麵在連登討論區上以「入TQQQ啦喂，反彈嘅號角已經響起咗啦！」為題發文，時為昨晚（23日）6時20分，當時美股尚未開市，但期貨盤前交易時段已經大跌。媽咪麵在帖文中只留下「入呀」2個字，以示買貨決心，留言中亦都提到「機會只有1次」、「咁都唔搏反彈，仲學咩人買股票呀」，媽咪麵更笑言「我入咗啦，等開市就放，執返餐M記就算」，「我買咗5股咋，但應該都有信心賺到十幾廿蚊（美元）」。

昨日美股開市後大跌，但收市僅微跌約0.5%。（Google財經截圖）

美股開市後插水，納指一度低見13003點，跌530點或3.9%，媽咪麵留言大呼「X，乜X事」。至11時許，媽咪麵表示「唉，頂唔順，放咗佢先。輸咗幾美元，唉，由X佢」、「瞓啦瞓啦，唉，咁都有得輸，X！」。其後納指在約13200點至13400之間上落，收市報13465點，跌68點或0.5%。

網民對於媽咪麵再次「高買低沽」，成為明燈指路感到神奇，笑言「又中」、「有冇咁勁呀」、「1個Post有2個神蹟」、「媽咪麵好勁呀」、「我從來都冇懷疑過麵神」、「唔怪得彈返上去」。

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