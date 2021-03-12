見財化水？尼日利亞男釣3米巨魚與村民分享　網民估計值百萬美元

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-12 21:30

這件事最適合用見財化水4個字來形容！尼日利亞1名漁民日前捉到1條長約3米的「巨魚」，高興得和村民們一起分享，更有參與者拍下照片放上網。然而，有許多網民發現這條魚應該是很值錢的大西洋藍槍魚（Atlantic blue marlin，大西洋特有的旗魚），這種魚的肉1磅值3.1萬美元，估計這魚可能價值百萬美元，紛紛揶揄村民知道後一定會後悔，「這條魚足夠令他們的村莊致富」。有外媒找到捉魚男子，發現他原來不是首次捉到同類旗魚，但卻不知道這魚的價值，只叫牠們做「大劍魚」（Big swordfish）。

網民當初以為黃衣男子是捉魚者，瘋狂取笑他，後來他澄清自己只是拍照上傳。（「Africa Facts Zone」Twitter圖片）

尼日利亞有網民日前大曬1條巨型海魚的照片，當時不少人認為拍照者就是捉到魚的男子，翻查資料發現這條魚其實是罕有的大西洋藍槍魚，惟照片所見，村民們愉快地分割巨魚，因為捉魚者決定和全村人共享。有網民揶揄上傳照片男子，說他不知道自己吃了多少錢下肚。據報他從尼日利亞河域安多尼（Andoni）地方政府區域捕到這條魚。

後來Africa Facts Zone在twitter上分享照片，引起許多人關注，有些網民取笑他們是「無知」的村民。外媒指當地很多人都不知道該魚價值，然而當地漁民習慣將捕獲的魚吃掉，網民大嘆該男子錯失了一生最佳致富機會，又群起研究這魚到底有多值錢。

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有人發現CNBC曾報道，藍槍魚價值每磅逾3.1萬美元，馬裡蘭州曾舉行釣魚比賽「The White Marlin Open in Ocean City」，冠軍可奪得260萬美元獎金。2019年的冠軍釣到1條白色四鰭旗魚（white marlin，屬輻鰭魚綱旗魚目旗魚科），嬴下了260萬美元獎金，但考慮到有加乘獎金，實際未必值這個面額，但另1名捉到藍槍魚的選手，其獵物也值92.4萬美元，證明這種魚價值不菲。有網民認為尼日利亞男捉到的比選手們捉到的更大。

外媒後來找到拍照男子Zion Godwin，他澄清自己不是捉到該魚的人，他只是目擊者，藍槍魚是由1名叫 Gilbert Claude Otuene的年老漁民捉的，他住在安多尼的 Ngo Town，他通常在靠近大西洋的西非漁港Oyorokotor捕魚，他在那兒捉到藍槍魚，其家人透露Gilbert早年都曾捉過類似的魚，然而村民們並不知道這種魚很罕有，只是叫牠們做「大劍魚」（Big swordfish）。

網民笑言如果他們知道藍槍魚這麼值錢一定不會吃，但也有人樂觀指「標題應改做尼日利亞人成為第1個吃掉價值260萬美元的魚的人，有趣的是他來自貧窮村落」。

藍槍魚雌性個體明顯比雄性大，可達4.26米，體重逾1985磅，平均體型約3.4米長，並在200到400磅之間。牠們分布於熱帶水域，會季節性游到溫帶水域，垂釣人士可能會發現牠們，但極難捕捉，更被IUCN列為次級保育類動物，不建議民眾捕撈。外媒指民眾一般不會食用藍槍魚，因該魚可能含有水銀及其他污染物。

（綜合）

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