子骨折零收入　遭母迫簽紙借錢再賣樓　最後收絕情短訊徹底心碎

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-12 20:02

一家人本應在對方有困難時互相幫忙，即使不伸出援手，也至少不要落井下石。有在單親家庭長大的台男日前發帖抱怨，表示母親在他手骨折沒有工作時，以家中沒有收入為由，要求以他名義借錢，花光借款後又找他，要他賣樓套現。不久事主找到工作和每月付1萬台幣（約2800港元）家用，卻換來母親的冷漠對待，更收到絕情短訊，令他心灰意冷：「她對我的口氣真的比討債還討債。」

台男發文大呻，稱每當母親花光手上的錢後便會找他，令他內心非常不舒服。（《藍色大海的傳說》劇照）

台男在Dcard討論區發帖，表示過去自己曾因手部骨折而沒有工作，自此母親便要求以他名義向銀行借錢，借款到手後更趕他離開家中，令他要到姊姊家暫住休養。母親後來又找他，希望他賣樓套現，他都一一答應；本以為可換來母親的關心或母愛，未料母親最後仍對他不聞不問，令人心寒【按圖即看台男傷心自白▼▼▼】

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台男心灰意冷地指，翻看自己與母親的聊天紀錄，「都只有討錢的內容，沒有任何噓寒問暖的對話」，將困況告訴給同事，也全都勸他與母親斷絕來往。帖文引來網民熱議，大部份人都建議樓主「斬纜」，亦應了解母親是否有不良嗜好、錢的去向等，「感覺她錢花很快」、「好可憐，標準的把生孩子當投資」、「你就不要匯啊，斷絕關係不就好了」、「不尊重，孝親費就減一半啊」、「心狠一點吧，不然你也不好過」。

（Dcard）

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