白色情人節｜約心儀女生睇戲買飛分開坐　網民狂數憑實力單身例子

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-14 14:30

傳統上白色情人節，是男生回禮並告訴女方自己心意的日子，不過有時不好好把握機會，就很可能憑實力繼續單身下去。有網民在討論區發帖，分享有朋友追女仔的失敗經歷，指他約心儀女生睇戲時，竟買了2個分開的座位，「然後就沒然後」，其故事笑爆網民，更引出1人1個憑實力單身的例子。

在樓主拋磚引玉下，不少網民就分享身邊見過「憑實力單身」的例子。（《奶酪陷阱》劇照）

網民「天然健身肥仔」在連登討論區，以「憑實力單身嘅例子」為題發帖，指朋友睇中他身邊1位女友人，因而為他助攻，等2人可以多些交流，直到1次，該友人約女生睇戲，對方亦樂意赴約，「旁人角度去睇其實就食硬啦」，未料友人購票時竟選擇了不同行數，令他倆要分開坐。

最後當然再沒有下文，但有網民則笑言主角是個好男生，有防疫意識做足社交距離，亦有人稱睇戲不是第1次約會的好選擇，「坐埋一齊，又唔傾得偈，又冇得望住」。

在樓主拋磚引玉下，不少網民就分享身邊見過「憑實力單身」的例子▼▼▼

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有女網民曾在連登討論區，以「［警世］今日約咗個男網友，仆佢個X嬲X到我！」為題發文，大呻日前跟男網友相約見面的經歷▼▼▼

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