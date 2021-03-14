不滿丈夫與小姑平分遺產　台婦呻唔公平遭鬧爆　呂秋遠：你好自私

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-14 23:00

編按：有台灣人妻投稿到facebook專頁「靠北婚姻2.0」，指奶奶過世後，丈夫與小姑平分遺產，而她與丈夫育有兒子，即家族中的長孫，認為這樣分遺產不公平，結果惹來網民圍攻，網紅律師呂秋遠轉載帖文及評論事件。

按圖看在facebook專頁「靠北婚姻2.0」帖文↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

來，這位大嫂，我們來複習一下，民法繼承編的規定，讓大嬸來告訴你，什麼叫作法律。

你也知道法律怎麼規定的，不是嗎？父或母過世，由孩子與還生存的配偶「平均」分配。如果爸媽的孩子比較早過世，但是有孫子，孫子可以取得過世孩子的那一份，這叫做代位繼承。你在文章裡提到你孩子，抱歉，即便他是長孫，除非你先生已經過世，否則他還是沒有權利取得你先生那1份。至於長孫多1份，再抱歉1次，現在已經不是長孫無忌的時代了，「大孫頂尾子，財產多1份」，是因為古代的長孫年紀可能與小兒子差不多，在農業社會都要出力耕種，你兒子難道3歲就是自耕農？

我當然知道妳也知道這些法律常識，也只是上來網路抱怨而已。不過，你應該沒想過竟然會被炮轟，為什麼呢？因為，你只想到支援自己的收銀，沒想過別人的收銀。簡單來說，你好自私。

台婦在網上大呻有錢小姑獲分遺產不公平，結果換來網民及呂秋遠開導勸她「女人不要為難女人」。（《奶酪陷阱》劇照）

「都嫁出去了，是在平分什麼啦！」

我問你，你現在也「嫁出去了」，以後你的爸媽，你要不要照顧？你們家的事情，是不是就只是熟悉的陌生人的事情？往後你爸媽的遺產，你是不是願意全部給你哥哥？

嫁、嫁、嫁，誰跟你嫁，你是結婚，只是在法律上、契約上，多了1個伴侶，誰嫁誰啊！你要來談古代禮俗是不是？來來來，來賓點唱，祖母的話。

「做人的媳婦著知道理，晚晚去睏、著早早起。又擱煩惱天未光，又擱煩惱鴨無卵。煩惱小姑要嫁無嫁妝，煩惱小叔要娶無眠床。

做人的媳婦著知道理，晚晚去睏、著早早起。起來梳頭抹粉點胭脂，入大廳拭桌椅。踏入竈腳洗碗箸，踏入繡房繡針織。

做人的媳婦擱真艱苦，五更早起人嫌晚、燒水洗面人嫌熱、白米煮飯人擱嫌黑、氣著剃頭作尼姑。」

你做到幾樣，講來聽聽？

台婦也不滿小姑將分到的遺產給予女兒，但自己的兒子卻分不到任何遺產。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

你總不能一方面要長孫多拿1份，但是你兒子又不能當3歲自耕農。一方面要小姑別來分錢，一方面自己又覺得自己可以回家分錢。一方面覺得男女平權，一方面又覺得小姑沒臉主張男女平權。話都給你講就好了，當人家配偶，沒這麼了不起，連他媽的錢怎麼分，你都要管。說到底，你跟你先生要是離婚，他分到他媽多少錢，也跟你無關，你也不能分，你到底在計較什麼呢？自助餐不能這樣吃的啦！

最後，別太介入先生的家事。他們家的財產怎麼處理，都是他的事，你介入太多，下場就是惹人厭。你，只是他的妻子，不是他們家的妻子，你沒冠夫姓、沒賣身為奴、沒當家作主，別太為難自己了。

更別為難其他女人了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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