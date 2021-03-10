梅根哈里｜網紅律師欣賞哈里敢反抗傳統：貫徹履行婚姻承諾非易事

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-10 22:00

編按：哈里王子與梅根早前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，夫婦大談與王室的衝突和分歧，指當中更涉及種族歧視，炮轟有王室成員擔憂兒子阿奇（Archie）的膚色「有多黑」，梅根透露一度萌生自殺念頭，事件引起掀然大波。英女皇隨後發表聲明，表示會私下處理這些事件，並表達對哈里和美根的愛意「will always be much loved family members（永遠是深愛的家庭成員）」。 文：呂秋遠 台灣律師 梅根與哈里，你看到了什麼？ 如果你看到的，是這對前英國王室夫妻，背棄原有的皇室責任，還不願意放棄禮遇，逃避到美國，那是一種看法。也有人認為，他們夫妻在美國，販售自己的皇室故事牟里，讓女王與當了69年的皇太子老爸非常尷尬。甚至還有人認為，哈里原本很乖，都是外來的梅根教壞他的，聽起來更符合台灣某些人的觀點（我兒子很乖，都是媳婦帶壞他的）。不過，如果可以，請寬容一點看待這對夫妻，也不妨可以對照自己的想法，有沒有可以從另一個角度思考的方向。

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哈里，是查爾斯王子的二兒子，他有個哥哥叫做威廉。媽媽是戴安娜王妃，在1997年就因為車禍過世。爸爸早在結婚後沒多久，就與舊情人卡蜜拉復合，對於媽媽戴安娜而言，是相當大的打擊。而婆媳不合的問題，以及皇室沈重的壓力，讓媽媽罹患許多的身心疾病，包括厭食症，最後決定與爸爸在1996年離婚。2005年，爸爸與繼母卡蜜拉終於修成正果，這一年，哈里21歲。

我們很難想像，身為英國王室的繼承人，要承受多少壓力。但是我們不難想像，爸媽在孩子出生後，就因為外遇不斷爭吵，媽媽受困在皇室的職責與表象當中，痛苦不堪。祖母愛子心切，對媳婦的嚴苛從沒少過，八卦雜誌不斷挖掘她的私事。後來父母離婚，媽媽卻又在車禍中喪生，而繼母接着進入他們的家庭，取代原本媽媽的地位，對於哈里，或是任何人來說，應該都不會是太愉快的成長經驗。

還好，在2016年，他認識了梅根，並且在2018年結婚，很快的有了兒子。然而，戴安娜的惡夢，似乎在梅根身上重演。首先，身為美國人，她對於王室禮儀當然不會熟悉，更難以適應。但是對於祖母來說，這應該就是個沒有家教的野孩子。其次，據說皇室曾經很擔憂與關切她的部分非裔血統，有可能會生出一個「黑色」的孩子，這對於媽媽來說，當然是一種嚴重的傷害。而跟大嫂的比較，更深深的影響她。媒體對她的評價，同樣是穿皮衣，大嫂就是尊爵不凡，她就是虐待動物；同樣是沒打扮，大嫂就是平易近人，她就是不識大體。同樣是慰問孤兒，大嫂就是親民愛民，她就是矯揉做作。總之，好的評價不會是她，永遠都是大嫂第一名。這些點滴，對於她，或者任何人來說，應該都難以接受。

那麼哈里呢？他扮演的角色又是什麼？他選擇了不當一個乖兒子、乖孫子，乃至於皇室職責的忠實履行者。在梅根向他反映這些事情，而他又無力改變時，在沒有跟祖母、父親、大哥商量的情況下，他片面決定從2020年1月開始，放棄皇室職責，也不再使用殿下的尊稱、皇室的公費待遇，與梅根到美國定居。面對許多保守派的攻擊與質疑，他始終捍衛自己的妻子，自己找工作、過生活。他選擇不再回到皇室，與妻子、兒子，在美國當平民。

他很勇敢，畢竟要違抗千年皇室傳統，不是一般人可以做到的。設身處地去思考，有多少伴侶，願意挺身而出，為自己在婆家受到的不公平待遇而說話，乃至於拋棄優渥的生活與身份，重新到異鄉開始生活？皇室內部，他們之間的糾葛究竟如何，外界很難知悉，但無論如何，願意為自己的決定負責，並且堅定捍衛自己的配偶，都是一件值得鼓勵的事情。

據說，哈里是在梅根準備烤雞晚餐時，忽然單膝跪下向她求婚。梅根又驚又喜，還沒等哈里王子說完求婚詞，就連忙答應。哈里在接受採訪時笑着說：「她甚至沒等我說完求婚的話，一直說『現在我可以答應了嗎？現在我可以答應了嗎？』」果然，哈里沒有讓太太的迫不急待後悔，他果真履行了當年承諾她的結婚誓言，他們互相保護、互相照顧，這或許是他爸爸很難理解的邏輯吧！

不論他們的未來如何，請不要以看笑話的心態去理解他們。他們即將有第二個女兒，而且認真的履行了婚姻中，不離不棄的承諾，而這件事，其實大部分人，都不容易做到。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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