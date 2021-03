梅根哈里｜網紅律師欣賞哈里敢反抗傳統：貫徹履行婚姻承諾非易事

編按:哈里王子與梅根早前接受美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪,夫婦大談與王室的衝突和分歧,指當中更涉及種族歧視,炮轟有王室成員擔憂兒子阿奇(Archie)的膚色「有多黑」,梅根透露一度萌生自殺念頭,事件引起掀然大波。英女皇隨後發表聲明,表示會私下處理這些事件,並表達對哈里和美根的愛意「will always be much loved family members(永遠是深愛的家庭成員)」。

文:呂秋遠 台灣律師

梅根與哈里,你看到了什麼?

如果你看到的,是這對前英國王室夫妻,背棄原有的皇室責任,還不願意放棄禮遇,逃避到美國,那是一種看法。也有人認為,他們夫妻在美國,販售自己的皇室故事牟里,讓女王與當了69年的皇太子老爸非常尷尬。甚至還有人認為,哈里原本很乖,都是外來的梅根教壞他的,聽起來更符合台灣某些人的觀點(我兒子很乖,都是媳婦帶壞他的)。不過,如果可以,請寬容一點看待這對夫妻,也不妨可以對照自己的想法,有沒有可以從另一個角度思考的方向。