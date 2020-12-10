防止十二生肖出軌指南　屬蛇要全場人盯人　屬馬要得閒宣示下主權

出軌，堪稱愛情的殺手。現代社會中的誘惑太多，即使已經有了相愛的戀人，有些人還是經不住誘惑，暗度陳倉，瞞着戀人悄悄出軌。出軌不僅會給感情帶來巨大傷害，讓感情出現無法彌補的裂痕，而且還會傷害對方對愛情的信心，即使一時原諒了出軌那一方，彼此的感情也很難恢復到原來的狀態。

有的人出軌，是因為本性花心浪蕩，主觀上存在故意出軌的傾向；有的人出軌，是多方面因素結合的結果，比如環境的牽引，把握不好異性交往的分寸，以及自身意志不堅定，難抵誘惑。不管如何，出軌都是不可原諒的大錯。但很多時候，出軌也是可以預防的。只要足夠細心，妥善處理，可以把出軌的苗頭按滅在搖籃裏。

十二個生肖在感情中都有弱點，可能引起出軌的場景和因素都不同。因此，對待不同生肖要用不同的方法防止出軌。下面我們一起看看12生肖的防出軌指南！

屬牛要直接叫他勿偷食、屬狗要融入其生活圈……12生肖的防出軌指南（點圖放大閱讀）👇👇👇

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