【東張西望】顯徑邨住戶夜播打齋唸經聲　鄰居慘被吵醒：似殯儀館

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-14 19:00

半夜突然傳來打齋唸經聲，即使平生不作虧心事也可能心驚吧？無綫電視節目《東張西望》昨日報道，大圍顯徑邨近日有住戶不時在深夜時間播放打齋唸經聲，令不少鄰居被嚇醒，覺得心緒不寧。住戶曾向管理處投訴及報警，但都未能解決問題，感到十分無奈，只能戴耳塞望幫助入眠。

沙田顯徑邨顯慶樓近半年有住戶於深夜時間播放打齋唸經聲，擾人清夢之餘亦令鄰居感到不安。（YouTube頻道「TVB USA Official」短片截圖）

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徐小姐與家人居於大圍顯徑邨顯慶樓，自上年9月起樓上住戶間中就會在深夜時分大聲播放喃嘸經、打齋聲、唸經聲、破地獄聲等等，一般3時許開始，間歇持續至早上7時許，曾經1晚被吵醒3次，即使年初一亦都未能避過一劫。

由於徐小姐正正是播放打齋唸經聲住戶的樓下單位，即使關門亦都會聽到聲音，「因為佢嘅聲音好似喺你個頭頂度滲落嚟」，令人心跳加速、情緒不安，而且樓上經常播放同樣的聲音，使人有覺得聲音一直都在耳邊，影響情緒，「有時會諗一啲好奇怪嘅嘢」，甚至出現輕生的想法。

除了徐小姐一家，其他附近的往戶亦都遭殃，指家人們都無法入睡，特別是熱天時需要開門通風就極之難受，甚至有人指「晚晚喺度放（打齋唸經聲），收工好似返（到）殯儀館咁」。

徐小姐曾經親自到樓上拍門，但沒有人應門。管理處上門拍門後報警，到場警員敲門連鄰居都被吵醒之後，「佢知道係警察就會停一停音樂」，但警察離開之後音樂就會播放到早上。

徐小姐指出如果有警察拍門，他們會暫停音樂，但當警察離開之後，音樂就會再次播放並持續到早上。（YouTube頻道「TVB USA Official」短片截圖）

受影響的居民表示該住戶行蹤神秘，不過原來該住戶曾經與樓上單位就剁肉聲有糾紛，樓上單位解釋他們只是煮飯，無可避免會有少許聲音傳到樓下，「我哋煮飯之嘛，煮飯就緊係要剁嘢，佢咁樣都要投訴冇得搞」。

節目主持曾經向住戶拍門了解，但一直沒有應門，惟聽到屋內應該有人活動。住戶大門有木屑脫落，徐小姐估計應該是有人以硬物敲他們的門而造成的破壞。節目提到他們拍門後，住戶有幾天都沒有播放打齋唸經聲，但之後卻換上更加恐怖詭異的聲音，令人不寒而慄。

房署表示，涉事單位已經在租置計劃下出售，為私人物業，顯徑邨的管理公司則沒有回覆節目主持。徐小姐最後亦坦言已經無計可施，「樣樣都做過啦」，只能想方法令自己可以安睡，例如買好的耳塞隔住聲音。

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原文：台灣燥男不滿樓上太嘈「十倍奉還」！反擊噪音的震樓神器是什麼？