精算師丈夫5年3度失業　港媽嘆中年運滯　網民分析難搵工原因

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-16 15:00

受新冠肺炎疫情打擊，不少人都陷入失業困境，有名港媽近日在網上發文，指任職精算師的丈夫再度失業，已是5年內第3次，前後合共3年無工開，只靠積蓄度日，慨嘆丈夫年輕時用盡好運，踏入中年就諸事不順。不過有網民就認為，樓主丈夫的際遇雖困難重重，但都有1個原因令他難找工作。

有網民指任職精算師的丈夫再度失業，已是5年內第3次，「搵過精算同金融都好難搵」。（GettyImages）

該港媽在親子王國以「5年失業3次，至少 3年無工開」為題發文，丈夫從事精算，雖是專業人士但行頭太窄，他自2016年頭開始失業，花了2年3個月才找到工作，以為終於「重見光明」，不料4個月後再度失業，其後再隔10個月找到下1份工作，詎料未做夠2年又遇上疫情被裁員，「真係行咗幾年衰運仲未完」。

她表示，丈夫在這些年失業期間都是靠積蓄度日，「搵過精算同金融都好難搵，佢又唔肯做低級職位」，慨嘆他年輕時命太好，「讀書成績又好，廿幾歲有老婆有屋有仔 ，樣樣都暢順」，但踏入近40歲的中年就開始倒霉起來，又直言目前情況可能是個考驗。

不少網民看完樓主的故事，都驚嘆連精算師都要失業，又為其丈夫感可惜，學歷高理應有大好前途，惟「時不與他」；有人則認為在這時勢下不能太揀擇，先改變心態，可嘗試轉行或由低級再做起▼▼▼

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