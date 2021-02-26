失業貸款｜丈夫欲辭職借8萬炒孖展　稱無本生利　人妻驚全家瞓街

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-26 19:30

【失業貸款】財政司長陳茂波在新一份《財政預算案》推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，符合資格的失業人士可以年利率1厘借款最多8萬元。該措施原意是協助失業人士，但有人妻發帖指出，丈夫得知計劃後打算辭職，邊做兼職和散工，等待日後循計劃借款8萬元炒孖展，形容此舉「無本生利」，賺錢的話更可在深圳置業並移居內地，令人妻非常擔心，慨嘆「成30歲人仲有咁多發達幻想，仲話想追多個仔，真係成家人瞓街都似……」。

政府將推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人向銀行貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，上限8萬元。（資料圖片）

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該名人妻在香港討論區發文，指自政府提出失業貸款計劃後，丈夫便「計咗成晚數」，即使未有細節公布，仍打算下個月遞信辭職，一邊做兼職和散工，一邊等政府在第二季推出計劃，再問政府借足8萬炒孖展。

人妻引述丈夫表示，「反正政府錢都唔會還得好辛苦，可以話係無本生利」，此前又聽聞深圳樓市放寬，斷定樓市將來必定攀升，「借到錢就瞓身落去，隨時還到錢之斜（餘）仲可以發達」，希望最後能全家人北上深圳居住。

人妻發文訴苦，指丈夫打算下個月辭職，並透過計劃借足8萬元用作炒孖展。（資料圖片）

雖然丈夫雄心壯志，已有全盤計劃，但人妻大感憂慮，慨嘆即使是政府擔保的貸款，該筆8萬元款項也必須歸還，「如果一個唔好彩，每個月要還政府2000蚊，仲未計佢失敗之後可能差成幾十萬」，擔心計劃不似如期的話，隨時舉家流浪街頭，「成30歲人仲有咁多發達幻想，仲話想追多個仔，真係成家人瞓街都似……」。

據政府公布的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供擔保，申請人向銀行貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，上限8萬元。首12個月只需還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定1厘；申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。

（香港討論區）

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