無理西客叫外賣員「慢慢等吧」　事後投訴1天1夜　保安踢爆講大話

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-17 11:00

隨着網上外賣平台愈來愈多，不少人選擇留家叫外賣，令外賣員與客人的糾紛也隨之增加。台灣有外賣員近日在網上發帖，指客人疑似不滿餐點太遲送到而刻意留難他，即使身處家中，也要求他按規定在目的地等候10分鐘，「你就等吧，你們外送規定要等10分鐘」，事後又致電客服投訴1天1夜，幸好公司在了解事情始末後相信樓主，未有處分或解僱。

有台灣外賣員在網上發文，講述遇到麻煩女客人的親身經歷，獲大批網民留言安慰。（fb「爆怨公社」圖片）

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事主在facebook群組「爆怨公社」撰文分享事件，引述他與女客人的對話，當他致電客人通知餐點快將送到時，對方突然動怒，並說「你不會到了再打嗎？」後掛線，更疑似不滿等太久而一度向客服投訴，「你就等吧，你們外送規定要等10分鐘，我等你客服打電話來我才會下去，你慢慢等吧」。

未知因何事得罪客人的事主再打電話給對方，直指自己有權將餐點拿回店家，要求另一名外賣員接手，惟客人聽後仍只是大罵一頓，氣得事主立即離開大樓。不過，當想到下位外賣員很大機會又被該名女客人羞辱，事主選擇折返與客人「正面對決」，通知她：「小姐，您要下來拿嗎？還是我放在大廳妳下來拿？」

女客人身處家中，但一直拒絕到樓下取餐，並透過電話大罵外賣員。（示意圖 / Kai Pilger / Unsplash）

女客人聽後繼續大罵，更聲稱自己剛剛曾到樓下等待事主10分鐘，「你人呢，去哪死了？」，最終事主只好告知對方已將外賣放在大堂，交保安看管。

樓主本來為一看客人真面目而留在大堂，但在與保安閒聊時，得知在他短暫離開期間，根本沒有住客到樓下，又指他回到大堂後，「剛有個女生坐電梯（升降機）下來，走到中庭，看到你1分鐘之後又往回走坐電梯上去了」。

不久，女客人再次致電事主，一直大罵又表明會向公司投訴，事主無奈回答道，「妳去客啦……我送了1萬多筆訂單從沒遇過妳這種客人啦，妳如果那麼生氣妳下來我們當面談，妳一直罵我都不知道您要幹嘛」。事隔1天，事主收到公司客服人員電話，他道出事件始未後，對方形容雙方的描述相差甚遠，透露女客人「從昨天就聯絡線上客服投訴你投到現在，1天1夜了，完全沒停過」。

公司客服人員透露，女客人事後打電話投訴了1天1夜；公司最後相信外賣員的說辭。（示意圖 / William Iven / Unsplash）

所幸的是，事主指公司最後選擇相信他的說辭，未有因此辭退他。網民也紛紛安慰他，慨嘆處處都有蠻不講理的客人，怒批涉事客人故意留難外賣員，「台灣才2300多萬人，怎麼奧客就這麼的多啊」、「投訴一天一夜，她好閒」、「可以加黑名單嗎？以後不接她的單」、「辛苦了，果然奧客無極限」。

（fb群組「爆怨公社」）

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