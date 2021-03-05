台女買外賣一開蓋驚見「肝癌豬肝」變色又生粒粒　網民一睇毛管戙

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-05 15:30

密集恐懼慎入！豬肝是許多人心目中的「營養小吃」，街頭的小吃店或餐廳都能見到豬肝料理，不過台灣有一名女子日前透過外送平台訂購豬肝湯，豈料打開蓋子就發現豬肝表面出現粒粒分明的獵奇顆粒，以及一塊塊紫黑色的詭異色澤，讓她傻眼直呼「這隻豬肝癌第幾期？」

肝癌豬肝拎嚟煲湯？台女於《爆廢1公社》PO出這三張豬肝湯照片 表面一粒粒網民話「超噁，不敢吃」👇👇👇

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照片曝光後，網友也紛紛留言「感覺放很久了」、「這隻豬肝癌過世的」、「超噁，不敢吃」。據《東森新聞》報導，業者出面解釋，餐點使用的豬肝是每天新鮮直送，品質保證沒問題，會變色是因為外送時「湯料分離」，豬肝沒有泡到湯才會如此，因豬肝本來就有鐵的成分，接觸到空氣就會氧化，會呈現深色中帶點紫紅色的色澤，但若變成綠色就不是正常現象了。

豬肉攤販指出，豬肝顏色若變成偏綠或暗色，通常是因為冰太久，冷凍導致細胞壁破掉，所以血紅素才會流失，雖然吃到顏色發綠的豬肝不會造成腸胃不適，但大多人吃豬肝就是要補充營養，若已經冰成這樣，等於吃了也沒有營養價值。

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