午膳飲茶想食灌湯餃　講明自己畀錢仍被鬧　同事：自私人食自私餃

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與同事午飯飲茶叫什麼點心吃原來也有學問！有網民在討論區上分享，稱自己與同事飲茶時「突然好想食灌湯餃」，於是提出自行付款叫1籠。不過灌湯餃來到之後，卻被同事批評他叫灌湯餃自私，令樓主不明所以。

有網民在討論區上分享，指自己與同事飲茶時叫灌湯餃，即使明言會自己付款仍然被人批評自私。（網上圖片）

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樓主在香港討論區上以「食Lunch叫灌湯餃被人鬧，另外畀返錢又被人鬧」為題發文，以下為帖文內容：

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事件引來網民熱烈討論，不少人認為樓主既然已經自己支付灌湯餃的錢，同事們就不應批評自私，不過亦有人提到，「唔通人哋真係扣咗之後再除？」，不想有小家的感覺。

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