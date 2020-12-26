「壞孩子」無聖誕禮物？　聖誕老人反省勿標籤兒童　廣告讓人深思

傳說只有乖孩子才能獲得聖誕老人派發的禮物，但現今社會愈趨複雜，小朋友壓力亦隨之增加，甚至出現情緒問題，他們可能「無故」表現生氣、抑鬱、緊張等，和一般正常兒童不同，他們需要援手，並非被定義為「壞小孩」，美國一則廣告透過聖誕老人的反思自白，呼籲大眾關心兒童精神健康。

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YouTube頻道「廣告裁判」定期上載有趣廣告，最近配上中文字幕，介紹美國精神疾病聯盟（National Alliance on Mental Illness）廣告， 全程只有聖誕老人坐在被白雪覆蓋的屋頂，可見踏入黃昏，他即將乘鹿車工作，但是聖誕老人一臉哀愁，無復往昔開心模樣，他自言自語地說千年前簡化送禮程序，只要小朋友表現乖巧，就會獲得聖誕禮物，但現今小朋友需要擔心的事情變多，更要擔心一名沒有心理學學位而評斷他們表現的老人會否派禮物。

聖誕老人直言將複雜生活簡化成「乖巧」或「調皮」，質疑自己可能責備格格不入的小朋友，反問可否將「調皮」改成「緊張」、「不自在」、「動不動生氣」、「無法控制衝動」、「傷心」，但即使小朋友發生上述情況，聖誕老人認為不能怪責他們，現時世界上發生很多事，沉重壓在小朋友身上，他們努力掙扎中，相反應該用不同角度理解他們，並非用「調皮」或「乖巧」作出定義。

聖誕老人表示應該用不同角度理解小朋友，並非用「調皮」或「乖巧」作出定義。 （影片截圖）

最後，美國精神疾病聯盟在片尾強調，「致力維護兒童與每個人的情緒健康」。

廣告令觀眾作出反思，留言指「太喜歡這個反省了，不要一直貼標籤」，亦有人指明白現今兒童壓力龐大，「無故」生氣、抑鬱、緊張等表現可能是情緒問題，不能定義為「調皮」，多謝製作今次廣告的團隊。

本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。