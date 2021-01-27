淘寶店主上陣賣衫　中佬cos牛魔王兼鐵扇公主　肚兜look震懾網民

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-27 14:00

【cosplay／表演服裝／角色扮演／淘寶】淘寶貨物包羅萬有，不時有人分享奇怪或實用小物。臨近農曆新年，與牛相關的產品大行其道，有網民就發現有店舖掌櫃疑似親身上陣，擔當模特兒一人分飾4個《西遊記》角色，相片更可見他穿上cosplay服裝後，落力擺甫士（pose），效果爆笑。帖文笑翻一眾淘寶粉絲，不禁爆笑留言：「掌櫃你唔好咁痴線啦」不少人笑指生意難做，為了減低成本，男女裝服飾也只能由同1人示範。

有網民發現有淘寶店舖掌櫃疑似親身上陣，擔當模特兒示範4款《西遊記》角色的cosplay服裝，效果爆笑。（淘寶網圖片）

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有網民日前於facebook群組「淘寶開心share」發文，指無意中發現1間令他「睇完要洗眼」的淘寶網店。他指原本打算尋找「牛牛裝」，準備於農曆新年穿上應節，怎料發現有售賣表演服裝及道具的店舖，竟找來疑似「掌櫃」親身上陣擔當模特兒，示範電影《西遊記》中的角色服裝，不禁笑稱：「我洗完眼，當然唔可以得我一個睇到啦。大佬呀，掌櫃你唔好咁黐線啦，畀多少少錢請個model！」

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不過一眾網民卻被示範照笑翻，大讚模特兒非常專業，「成套《西遊》畀你一個人演晒」、「佢唔笑嗰下勁呀」、「相信掌櫃都係one man band，所以模特兒都做埋」、「睇到啲相好想打鑊佢，不過可能係賣點」。

更有網民找到同1名模特兒示範其他cosplay套裝的相片，如美人魚假髮及鮮紅色肚兜，相中的他交戲擺出誘人動作，嫵媚樣子的打算購買的網民也自愧不如，「掌櫃已經是最好的model」、「老闆大膽又前衛，佩服佩服」。

其他cosplay照，老闆認真前衛▼▼▼

有網民找到同1名模特兒示範其他cosplay套裝的相片，直呼：「不能只有我看到！」（淘寶網圖片）

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