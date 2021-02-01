全數付款買3盞燈後驚覺全是淘寶貨！買家呻笨想退貨：貴咗10倍！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-01 09:00

淘寶出名夠平，吸引不少人網購消費之外，更成為商家入貨之選！有網民在討論區上表示，從家俬店購入3盞燈之後，竟然在淘寶網上找到同款燈具，而且價錢相10倍之多，問網民可以如何處理及能否退錢。

樓主表示從店舖購買3盞燈之後，發現貨品全部都在淘寶網有售，一度希望退貨。（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民在親子王國討論區上以「中伏！買咗3盞燈原來是淘寶貨！」為題發文，指自己從1間家俬店購入3盞燈，分別用於客廳、飯廳及1間房。不過她之後於網上搜尋的時候，卻發現3盞燈原來全在淘寶網上有售，「價錢爭10倍」。樓主指由於3盞燈都未有貨，問網民：「可以點？可唔可以要求退貨？但已畀晒錢。」

樓主又在留言中提到，除了付購買3盞燈的價錢外，也需要另外付800元安裝費，「我自己搵師傅裝都係250蚊盞」，而且「同佢買都要等2星期呀」。最後樓主安慰自己，說會放棄更換款式或退貨，「當佢係牌子嘢，淘寶係A貨」。

事件引來網民熱烈討論，指現時不少店舖的貨品在淘寶上都有售，價錢亦更平，如非急用都會自行購買，以下為部分討論留言：

+ 7 + 7 + 7

同場加映：淘寶威士忌大讚「飲落ok喎」 眼利網民發現「e」個字掀假酒疑雲【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

淘寶威士忌大讚「飲落ok喎」 眼利網民發現「e」個字掀假酒疑雲

有網民分享淘寶購買威士忌，試飲後更大讚「ok喎」。（facebook群組「淘寶開心share」截圖）