網民淘寶「桑拿房」擺睡房　安全問題惹議　裝修佬：須考慮2問題

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-02 20:30

淘寶的確是沒有買不到，只有想不到的地方。近日有網民在討論區上分享戰利品，指自己在家中買了1個桑拿房，大讚可以家中汗蒸十分爽快，帖文引來熱烈討論。網民除了羨慕樓主屋企夠大可以放下如此龐然巨物，他們都擔心水電接駁等安全問題。裝修佬裝修學院校長Simon接受《香港01》訪問時表示，使用帖文中的桑拿房時，用家主要需要考慮2大類問題！

有網民在facebook群組上分享小型桑拿房，引來網民熱烈討論。（淘寶網圖片）

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樓主在facebook群組「淘寶開心share」上載照片，當中可見他在睡房中放置1個小型桑拿房，玻璃門讓人看到裏面的設計，桑拿房主體使用木板材料製作，桑拿房與大床相距約1米，中間放有1張小桌子及1部風扇。樓主在帖文中直言：「屋企汗蒸又真係幾爽下」。

帖文引來網民熱烈討論，不少人指樓主的家十分大，「點解個個屋企都咁大」、「你間房咁大」、「好羨慕你有位，呢個嘢真係好好」、「2年前已經睇中，可惜冇地方」。不過亦有不少人擔心安全問題，「一開機，屋企即刻冧電」、「會唔會爆炸」、「怕漏水，又或者怕蒸氣會發霉」。

根據樓主分享的連結，他購買的桑拿房有不同尺寸及款式，價錢亦因而不同。（淘寶網圖片）

根據淘寶上的相關產品介紹，桑拿房除提供單人或雙人尺寸，亦有不同外觀設計。桑拿房使用電子控制面版，可以透過藍芽連接播放音樂，使用的木材為加拿大進口鐵杉木，產品安全保證為「全網獨有的漏保系統」。桑拿房的售價為2050至3126人民幣（約2457至3747港元），視乎不同款式。

裝修佬裝修學院校長Simon。（裝修佬短片截圖）

裝修學院校長Simon在訪問中提到，用家如想購買類似的桑拿房使用，需要先考慮2大類問題，首先是電力如何接駁。他指如果桑拿房的功率不高，一般家用13A電都已經足夠，但如果較強勁的達到2000甚至3000W就應找電工師傅加裝附加掣。

另一問題是產品安全，他建議用家要先閱讀說明書，了解桑拿房的安全細則，例如保養、存放、駁喉去水、散熱空間等要求，再看自己是否可以滿足到相關條件。

受訪者網上裝修平台「裝修佬」facebook專頁：按此

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淘寶電熱水龍頭一開出暖水 網民憂會跳掣燒屋 裝修佬解畫咁樣講

有網民在網上分享購買了電熱水龍頭，但引來使用安全疑雲。（淘寶網圖片）

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