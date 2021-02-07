台四眼肥妹靠瘦身＋化妝　完全蛻變成美少女　分享飲食必勝1招

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-07 22:00

為了追求外在美，不許多人都會以各種手段「變靚啲」。台灣1名女生最日於討論區大方分享自己的樣貌進化史，她表示自小被家人常常餵食，高中時期長胖了不少，加上戴着粗框黑眼鏡，變成毫不起眼的女生。惟自從入讀大學音樂系之後，因為要對外表演，於是開始接觸化妝，其後更決心減肥，結果變成了今天的美少女貌。她以自身經驗分享飲食習慣減磅的關鍵1招，希望能為其他女生帶來啟示。不少網民驚嘆樓主跟高中時代彷彿「換了個人」，指其蛻變經過印證了「沒有醜女人、只有懶女人」這句話。

樓主自從入讀大學音樂系，於是開始接觸化妝，更決心減肥，蛻變成現今的美少女模樣。（Dcard討論區）

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該女生於Dcard討論區撰文，分享自己大變身的過程，她稱自小就住在花蓮，獲家人好好照顧，每天不缺3餐吃好吃滿，高中時期變成全盛的胖妹，與同齡朋友相比，身材亦比較突出。中學畢業後，她到台北升讀大學音樂系，其體重因為讀書壓力，由本來的58公斤下跌至50公斤。

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樓主稱，當時其實想嘗試化妝，但無勇氣踏出第一步。其轉捩點在大學3年級，因為要開個人音樂會，再加上考碩士的壓力，體重進一步下跌至47公斤。

看見自己的體型有所改變，於是決定學化妝，由粉底、眼影、唇膏開始亂搽一通，之後養成天天化妝的習慣，又逐漸掌握技巧兼染髮，把自己慢慢改造成人人讚賞的美女。樓主坦言：「這時我真的只相信減肥和化妝了，而且漸漸的大家對我的態度開始不一樣。」

樓主稱自小在花蓮一直居住，在家人的照顧下每天不缺3餐吃好吃滿，高中時期變成全盛的胖妹。（Dcard討論區）

樓主續解釋，要減重除了運動，最重要是飲食部份，以前在家中日吃足3餐，但在台北讀大學時每天只吃2餐，雖然現在經過調整升回52公斤，但體型看上去比以前健康。

網民紛紛留言大讚樓主的努力有回報，更指可見現在的她有吸引力又有自信，「太正了吧」、「給妳的改變和堅持的毅力一個讚，真的沒有醜女人」、「你超棒的」、「果然人人都是潛力股」。

（Dcard討論區）

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