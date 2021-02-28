日本可愛留學生在台應徵日文家庭教師　事後竟要刪帳號收場？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 19:30

一名到台灣讀大學的日本女大生日前在臉書上想應徵當家教，她貼出個人資料和要求條件並且附上兩張個人照，希望想學日語的網友可以私訊她，但沒多久她在自己的個人臉書PO文抱怨，表示遭到許多人傳訊息騷擾，讓她非常困擾，最後表明要刪掉帳號，貼文也讓許多網友痛罵這些人太丟臉。

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這名日本女大生在徵求家教的臉書上貼文，表示自己是大學一年級的學生，去年（2020）九月才來台灣，她說想找有意學日文的學生，上課內容有基本會話、日常會話、發音、文法等等，並開出時薪1小時500元（新台幣，下同）。女大生說如果對日語有興趣的人可以私訊給她，並告訴她「日文程度、有沒有日文的課本、為什麼想學日語」等，女大生希望彼此一起好好學習，因為她也想更了解台灣。

女大生還附上兩張個人照片，一張是穿著和服背對鏡頭，另一張則是開心比「YA」的正面照，外貌相當甜美可人。貼文也吸引許多人留言想報名，「學日語了呀」、「好心動喔」、「這個我要學」、「沒有日文基礎可以嗎？」、「老師我開1200/1小時，還有收學生嗎？」女大生還在底下留言回覆，「謝謝留言及私訊的各位。目前因爲訊息太多，還未一一回應，之後會再逐漸回覆訊息，還請耐心等待」。

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只不過事後她在個人的臉書上用日文抱怨，透露被很多噁心的人私傳訊息騷擾，讓她相當困擾，最後決定要丟掉帳號。許多人看了氣憤地為她打抱不平，「完了，日本妹子對台灣男性的印象要改變了，噁男們」、「希望妳仍然覺得台灣是個好地方」、「到底是誰啊？太可惡了」、「把他們公開出來」、「請問妳能把那些噁心的私訊公開出來嗎？希望讓大家知道那些躲在網路後面的噁男長什麼樣子」。

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