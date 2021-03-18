2歲童搭飛機遺心愛巴斯光年玩具　地勤職員連任務日記寄回超窩心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-18 17:45

去旅行最怕「漏低」重要物品，一不小心隨時以後也無機會找回。美國1名2歲男童Hagen與父母乘搭飛機時，不慎遺下心愛的巴斯光年玩具。媽媽為了安撫他，只好以「巴斯光年正在執行特別任務」作為解釋，並打算盡快購買同款玩具代替。沒料1名地勸人員發現了玩具，並在巴斯的鞋底發現小主人的線索，遂決定為巴斯光年安排機場探險任務，連同「任務日記」一同寄給Hagen，暖心行為獲逾10萬名網民大讚。

2歲男童Hagen乘飛機時遺下心愛的巴斯光年玩具，航空公司職員得知後決定為巴斯光年安排「機場探險任務」，連同「任務日記」一同寄給Hagen。（fb「Southwest Airlines 」圖片）

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2歲男童Hagen本年1月與父母出席親人葬體後，乘搭西南航空的內陸機回到位於達拉斯（Dallas）的家。一家三口落機後隨即乘搭的士返家，期間Hagen發現心愛的巴斯光年玩具不翼而飛，不斷詢問媽媽Ashley Davis：「巴斯在哪裏？」Ashley徹底檢查行李後，始終未能找到玩具，只好暫時安撫兒子稱巴斯光年正在執行特別任務，並計劃盡快購買1個同款玩具代替，「對Hagen來說，這有如世界末日，他超級執着，想找回巴斯光年」。

航空公司職員拾到巴斯光年後，在其鞋底發現小主人身份的線索。（fb「Ashley Davis」圖片）

Ashley同時聯絡了西南航空，希望職員能代為尋找，當時Hagen一家乘搭的航機已飛往另1城市，並已被安排回廠保養。當飛機着陸後，西南航空地勤職員Beth Buchanan於機艙內發現1個巴斯光年玩具，並在巴斯的鞋底上發現小主人身份的線索，原來玩具的主人效法《反斗奇兵》的主角胡迪，將名字寫在心愛玩具的腳底。她其後查看當日的乘客名單，確認玩具主人就是Hagen，「我當時在想，這個小男孩是多麼想念他的小伙伴」。

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有份參與飛機保養工作的地勤職員Jason William Hamm得知事件，決定以特別的方法物歸原主，並先以電郵方式聯絡Hagen的媽媽Ashley。一向鍾情航空攝影的Jason知道Ashley安撫Hagen的理由，即想到為巴斯光年於航機及機場的不同角落打卡，以說服Hagen巴斯曾經執行特別任務。

他更以巴斯光年的口吻寫下任務日記，當中不乏巴斯的金句「一飛沖天」，並畫上其太空徽章標誌交代任務情況，連同畫滿巴斯光年圖案的紙盒寄給Hagen，「我有一個患自閉症的兒子，我明白丟失了玩具對他來說有多辛苦。整個畫畫的過程我一直在微笑，我希望Hagen收到後會得到美好的體驗」。

Jason以巴斯光年的口吻寫下任務日記，連同畫滿巴斯光年圖案的紙盒寄給Hagen。（fb「Southwest Airlines」圖片）

巴斯光年任務日記全文▼▼▼

相隔個多月後，包裹終於抵達Hagen家中，他再次與心愛玩具見面，失而復得的Hagen感到非常興奮，即時給小伙伴1個深深擁抱。Ashley則感謝航空公司職員配合她亂編的「理由」，直言打開包裹的一刻感動得哭了出來，「你可以看到他投入的所有愛」。她決定將包裹紙盒、巴斯光年的「任務日記」及打卡相片放於家中當眼位置，以紀念航空公司職員的付出，「要讓1個人為陌生人花那麼多時間和精力，簡直是不可思議」。

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