將軍澳少女疑呃錢搭的士　承諾還錢後失蹤　好心街坊：唔敢再幫人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-11 19:00

請不要濫用別人的善心！有將軍澳街坊在facebook指，昨晚（10日）疑被1位陌生少女騙取金錢，當時少女在酒店走出來截停她，並指自己很趕緊，請她先代付的士錢，稍後就會透過網上轉賬歸還，惟樓主等了又等都沒收到還款，致電給少女卻多番拖延，最後更銷聲匿迹。她不禁慨嘆，「你改變咗我對善心嘅睇法，亦令我陰影進一步增加」。

有將軍澳街坊疑被1位陌生少女騙取金錢，當時少女在酒店走出來截停她，並指自己很趕緊，請她先代付的士錢，稍後就會透過網上轉賬歸還。（示意圖，資料圖片）

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該網民在fb群組「將軍澳街坊經濟圈」發文，指昨晚9時許途徑將軍澳Holiday Inn門口，1位紥馬尾、穿黑衣黑短褲、年約17歲的少女走出來截停她，並稱忘記帶銀包，問可否先借的士錢給她，其後才用「轉數快」歸還。樓主表示見少女樣子焦急，而且年輕又說純正廣東話，就一片好心借出130元。

少女承諾回去後就會立即着家人過數，並留下手提電話號碼，「信誓旦旦話唔會呃我，話一過完數就WhatsApp我，由於佢演技太好，我嗰刻信咗佢，放咗佢走」。半小時後，樓主發現仍未收到，就多次致電給她，少女回應會盡快過數後便急急收線，但1小時後還是沒有消息，遂再次致電，今次卻換來「響咗兩次cut線，之後直頭熄咗機」。

樓主後來發現此號碼沒有註冊WhatsApp、Telegram或Signal，令人更覺事有蹊蹺。她在帖文末段向少女表示，「喺你心目中，可能係有個傻人無啦啦幫你畀咗的士錢，但喺我心目中，你係利用咗我嘅同情心」，重申自己一心只想幫對方解決困局，但卻換來存心欺騙，「嗰種感覺真係唔好受，其實我真係好受傷。唔係因為$130，因為錢真係好小事，但你改變咗我對善心嘅睇法，亦令我陰影進一步增加」。樓主還說，「老實講，因為你，我都幾肯定唔敢再幫人」。

帖文引起網上熱議，不少網民都紛紛安慰她，「俾人呃同情心最傷」，又指少女的行為只會令人更多防範，但希望樓主不要因單一件事放下助人的心，「好心有好報」；另有網民表示，少女可能只是有急事不方便，希望過兩日會有消息。

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