老爺竟教兩個月大孫女食煙　1歲已要嚼煙草頂癮　台媽：我好心痛

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-18 17:30

有台灣媽媽上網求教「如何幫小孩戒煙」，引起巨大反響。她發文指，公公（港稱「老爺」）自她女兒兩個月大開始便教她抽煙，害她一歲多便已上癮，會自己拿煙來嚼。貼文惹起無數網友怒火，但大部分卻是批評媽媽完全沒有保護女兒，甚至或已觸犯當地法例。

錢姓網友於爆怨公社分享一則其他社團的貼文截圖，內容極其過份到眾多網友看不下去，紛紛怒批：「妳管不了就算了，難道妳先生往生了也沒辦法管嗎？」（點圖看原文及網民反應）👇👇👇

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最後女網友表示該篇原文因為被太多人砲轟，因而刪文最後發了一篇澄清文。沒想到更新文非但沒有讓網友們降低怒氣，反而更生氣的痛罵「問一下，妳老公是死了嗎？」、「這會上新聞，然後社會局就會上門了」，更有網友提醒該位媽媽已讓孩子觸犯到台灣兒童及少年福利與權益保障法43條。

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