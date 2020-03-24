研究揭BB原來唔鍾意聽大人講「BB話」　以後咪再「飲奶奶瞓覺覺」

美國《醫藥日報》在《發展科學》雜誌刊登華盛頓大學和康涅狄格大學共同完成的一項研究，發現爸爸媽媽用「娃娃音」跟寶寶說話，的確有助於提高寶寶的詞彙量。不過最新研究提供了另一個觀點：比起假裝用高音音調說話、或無意識的用娃娃音對寶寶說話，站在寶寶的立場，其實寶寶似乎更喜歡聽同儕的聲音喔！

寶寶容易對「高音調」的聲音感到不耐煩！

華華的媽媽最近常煩惱著：「我兒子都兩歲半了，感覺他都聽的懂但是不愛說話，有時候會自己自言自語幾句，而且有時候好好和華華說話他又害羞不肯回話會一直躲。而且，我覺得華華的性格有點小孤僻，不喜歡和小朋友玩，很少和人眼神交流，經常發脾氣～請問這樣該怎麼辦？」

爸爸媽媽都知道寶寶學說話可不是一蹴而成的，但如果有一絲狀況就容易自己嚇自己。其實，寶寶在語言表達上，不僅僅與寶寶自身發育有關，在生長的環境以及家長平時的引導都有著密不可分的關係。那麼寶寶是怎麼樣一點點學會說話的？家長又該如何做出正確的引導呢？

父母該向寶寶說「媽媽語」，採用正常的詞語和句子說話。（Unsplash/Wesley Tingey）

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魁北克大學的科學家運用特殊的語音合成器，模擬了人類的聲道，利用聲帶的調整、舌頭和嘴巴變化發出不同的音調與共鳴的「元音」，測試嬰兒對不同音調的偏好。這個特殊裝置讓科學家能夠比較寶寶聽見同儕與大人所說出的「元音」反應有何不同，他們訓練嬰兒聽到聲音後頭會朝向（或撇開）棋盤圖像，藉由觀察嬰兒的轉動方向知道他們喜歡哪種聲音。

研究結果出乎意料之外，五個月大的嬰兒專注聆聽同儕發出的元音時間，比大人還長40％，顯然他們更喜歡與自己類似的元音，對於大人假裝的高音音調則耐性有限。

原來寶寶更喜歡聽同儕發出的「元音」

華華媽媽問，什麼是元音啊？其實元音就是母音，是音素的一種，與輔音相對。元音是在發音過程中由氣流通過口腔而不受阻礙發出的音。

無可否認，經常聽見爸爸媽媽用高音音調說話的嬰兒，在兩歲時詞彙量相對較多，在七歲時智商也較高。雖然寶寶喜歡聽大人用高音對他們說話，但寶寶更喜歡聽同儕聲音的現象也同樣具有重要意義。研究作者提出，聆聽同儕聲音會激勵剛出生的寶寶更容易發出聲音，並促使他們在幾個月後開始說兒語。

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所謂的兒語就是嬰兒用「最喜歡」的一至兩種輔音（如BABABA）所組成的重複語言音節，也是未來語言能力的重要指標，而較早開始穩定的說兒語的寶寶能說出更多單字，並在兩歲左右也同樣擁有較多的詞彙量。

研究表明，嬰兒更喜歡與自己兒語類似的字詞，例如很常說「BABABA」聲音的嬰兒，更喜歡聽見含有「B」音的單詞。因為在學習語言的過程中較常聽見這類似的元音，另外也有可能是因為寶寶會過濾並挑選自己更感興趣的對話聆聽，因此寶寶的注意力也會被與他們最常發出的相似聲音吸引。

這些研究讓我們對人類語言的形成有更全面的認識，寶寶除了會從周遭的大人身上學習語言，而他們也會從自己發出的聲音學習。跟寶寶正常說話也很重要喔！也就是請說「媽媽語」，不要說「寶寶語」，採用正常的詞語和句子說話，好比說：吃飯、穿鞋子等等，不要說吃飯飯、穿鞋鞋。

今天我們說的「媽媽語」，可以採用緩慢的長音、高音來說話，句子簡單，並配上誇張的表情，比如說吃飯，可以放慢我們說話的速度，並把嘴巴張大，做出誇張的面部表情，這樣是可以幫助寶寶理解語言並學會說話。

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