美國游水教練拍片教遇溺求生　竟推1歲BB落水示範：哭即是有呼吸

美國一位游泳教練日前在TikTok上傳影片，公開一位1歲女童落水後自行翻身面部朝上的過程，藉此強調嬰幼兒防溺水訓練的重要性，引發持正反意見的網友熱議。有人用自身經驗強調這招有用，但也有人擔心嬰幼童會因此嚇到不敢再游泳。

從影片可見，自稱是小兒防溺水專家的游泳教練香濃（Shannon）當時已站在水中，扶着身穿全套童裝的1歲女童慢慢走向泳池。隨後就輕輕一推，讓女童面部朝下趴進水中。

女童幾乎是落水瞬間就馬上翻轉身體，試圖讓臉龐朝上，同時手腳並用打水，接着就發出連串掙扎的尖叫聲。儘管她將手伸向天空，又拼命搖頭，但香濃明顯無意出手相助，只是鼓勵她繼續努力。等到女童終於成功翻身，用一雙小手抱住後腦勺仰漂後，香濃才終於把她抱出水面，岸上的人們也在此時發出歡呼。

游泳教練「推BB落水」的訓練過程（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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香濃在TikTok影片寫下，「哭聲等於呼吸，我們想要見到你們的孩子在水中面部朝上」，接著又補充道：「1歲，外套、鞋子、尋常尿片。如果你們再也無法聽到孩子的哭聲，就是因為你們沒準備讓他們上水中求生游泳課？」

太陽報指出，這種技法稱為「翻身呼吸」（roll over breathing），常被美國的游泳教練用來訓練嬰幼兒防溺水，需要好幾個月的時間練習。報道指嬰幼兒無法在水中抬頭，因此教導他們學會翻身面部朝上，才能增加落水後的生存機會。

一位網友表示：「我爸50年前也對我這樣做，讓我一生都是游泳健將。」另一位網友也同意：「學校就應該這樣教學生求生，不是把他們捧在掌心。沉下去或游起來。」不過，也有網友無法認同：「我覺得這種教法會讓孩子一輩子都不敢下水。」還有網友指出：「用正確的方式教嬰兒怎麼游泳，不要用這種極端手段搞出心理受損或創傷。」

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