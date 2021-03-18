鮭魚之亂｜台灣民眾為免費吃壽司郎瘋狂改名叫鮭魚　最長40字超癲

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-18 18:30

【鮭魚／鮭魚改名／鮭魚之亂／三文魚】台灣壽司郎推出2天優惠活動，但凡名字中有「鮭魚」2字，就可以一枱6人全部免費，結果掀起台灣「鮭魚之亂」，逾百人趕去戶政事務所改名「鮭魚」，再到壽司郎爽吃免費壽司，令近2天台灣全都是鮭魚新聞，更有人改出40個字的名，打破台灣最長名字紀錄。不少年輕人都因為民政局指每個人有3次改名權利而放膽改名，許多人將「新名」放上網引來網民爆笑，但亦有網民批評這次行銷活動吸引多人改名，只是浪費公共行政資源的壞示範。

有台灣民眾為了免費叫壽司郎改名叫「鮭魚」。（fb專頁「台湾スシロー 台灣壽司郎」圖片）

【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

台灣「鮭魚之亂」吸引逾百人改名，其中以年輕人為多，台媒報道女生多直接叫「鮭魚」，男生改的名字則會較長，其中更有高雄男生改出長達40個字的名，打破了台灣最長名字紀錄。

即睇部分「鮭魚」：

+ 15 + 15 + 15

台灣民政局表示民眾有3次改名機會，即使改回原名也要使用一次改名機會，換言之，改名「鮭魚」再轉回原名已經用了2次機會，若3次機會用盡，要等半年後在同1城市找到同名同姓的人才會再改名。高雄市長陳其邁認為年輕人改名免費吃壽司有創意，笑言行銷要小心，因為消費者都很聰明，但亦提醒民眾名字有時由父母所取，改名前應先和父母說好，避免出現家庭問題。

台灣壽司郎總公司稱昨日（17日）名字中有「鮭魚」的客人已有200個，會按規則提供優惠，未能估計今日（18日）情況，但稱歡迎民眾免費享用。

（綜合）