梅里雪山│攀神山遭天罰？登山隊17人遇難　留詭異日記：我們錯了

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-21 23:00

「我錯了！我們錯了……他們來了，救救我！」，1991年「卡瓦格博山難」中，有登山隊員在日記上遺下這樣一句話，讓人看後不禁毛骨悚然。當時中日聯合登山隊在攀登雲南梅里雪山主峰期間，疑似被雪崩活埋，共計17名隊員全數罹難。當地藏民聲言，這可能是登山客企圖征服「神山」的懲罰。到底那些登山隊員都遭遇了什麼，當地的山神天罰傳說孰真孰假？

雲南梅里雪山主峰在1991年發生詭異山難。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解梅里雪山在1991年的詭異山難。她指梅里雪山一向是藏傳佛教中的神山，擁有神聖不可侵犯地位。其主峰「卡瓦格博」（Kawadgarbo）當地八大神山之首，在藏語中有「白色雪山」意思，藏民們更認為卡瓦格博為統領群峰的山神，如果登上山頂，便是對神山不敬，山神會拂袖而去，大災難亦將降臨。

藏民信仰

然而，山峰於登山家而言只是一組坐標與高度數字。1990 年11月，中日聯合登山隊獲中國政府批准攀登卡瓦博格峰。其時登山隊伍共17人，中方佔6人，日方佔11人；主體為日本京都大學登山隊，隊員中7人擁有8000米以上的登山經驗；隊長是日本著名氣象學家井上治郎教授，副隊長則是中國著名登山家宋志義。

1990 年11月，中日聯合登山隊獲中國政府批准攀登卡瓦博格峰。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

當時中日登山隊登山經驗豐富，攜帶了先進的衛星器材。有藏族長老認定他們無功而回，警告說：「若你們執意攀登神山，神明一定會降下災難到你們頭上。」其他藏民更集體躺在登山隊前進路上，妨礙他們前進，又有藏民聚集在山腳旁的寺廟，向神山膜拜，請求神明阻止登山活動。

在一片爭議聲中，登山隊伍還是在1990年12月如期出發。踏上山峰一刻，他們見到連日來壟罩在山上的雲層突然散開，太陽照燿在白雪覆蓋的山體上，讓山頂閃爍出金黃色光芒，隊員們驚嘆於眼前美景，並認為這是吉祥徵兆。

踏上山峰一刻，登山隊見到連日來壟罩在山上的雲層突然散開。（資料圖片）

一轉眼他們眼前突然漆黑一片，待黑暗退散後隊員再抬頭望向峰頂，竟看到一片黑影從半山腰向山頂快速移動，最後消失不見。當時隊員判斷是缺氧下出現視盲，馬上停下吸氧。然而，天氣開始變得惡劣，山體再次隱於雲霧，猛烈風雪吹襲向登山隊。

登山缺氧見幻覺？

登山隊依次在途中設立4個營地，包括「C1」（海拔4500米位置）、「C2」（海拔5300米位置）、「C3」（海拔5100米位置）以及「C4」（海拔5900米位置）。其中C3營地正是後來山難發生的地方。

登山隊一度認為自己在缺氧下出現視盲。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

12月28日11時30分，登山隊中負責突擊的5名隊員從C4開始，嘗試第一次登頂。但他們走到距離峰頂270米垂直高度位置時，天氣再次變壞，漫天烏雲吹起暴風雪，迫得他們中斷攻頂計劃，回C3營地躲避。

C3營地成為後來山難發生的地方。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

負責往返C2營地與山下大本營聯絡的登山協會人員張俊，則在1991年1月1日元旦下山，後於1月4日清晨用對講機聯絡山上隊友。可是，這天山上17部對講機沒半點回應。張俊緊急通報山下工作人員，同時求助雲南登山協會，認為山上隊員可能遇難。原本位於C3營地過夜的登山隊，恐怕在睡夢中遇上大規模雪崩，全員17人被活埋。

西藏登山隊及日本救援隊趕至，當時大雪將山上營地盡數掩埋。當搜救隊上山後，原來晴朗的天氣又變壞，暴風雪捲席而至，更詭異的是，據稱搜救隊成員過程中疑多次遇上靈異事件。

中日登山隊疑似被雪崩活埋。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

神山警告？

有指搜救隊先發現1枝隊員的登山杖，離奇冰封在幾米深的冰層內，正常出現這情況需時千年甚至萬年；隨後有搜救隊員看到遠處有5個黑影，黑影走到斷崖邊一個接一個跳崖，搜救隊不斷出現幻聽。最後因無法辨識C3營地確切位置，搜救隊在1991年1月25日宣告搜救失敗，確認中日聯合登山部隊17人盡數罹難。

搜救隊確認中日聯合登山部隊17人罹難，屍骨無存。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

據張俊後來憶述，在搜救隊離開那天，山下大本營附近發生一場史無前例大雪崩，一片有百年歷史的杉樹林全數倒塌。令人費解的是，那片樹林本不在雪崩前進路線上，按理不應該倒塌，藏民則認為是神山對搜救隊的臨別警告。

雪下的不祥遺物

連串事件未阻擋登山者的腳步，1996年10月至12月，日本京都大學登山隊與中國登山協會，共28名成員再度挑戰攀登卡瓦格博峰，但終因為氣候預報因素中止攀頂。至1998年起，中日登山隊遇難者的遺體才陸續被發現，並分別在2000年、2002年至2004年間，搜索到與遇難者相關的遺物。雲南電視台在2018年將有關事件拍成《卡瓦格博》記錄片。

遇難隊員佐藤的筆記本指山難前幾天早有不尋常的情況。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

片中以當年參與的中方登山隊成員與罹難家屬為主要訪問對象，用口述記錄方式還原事件。記錄片同時以登山者角度探討當時攀登卡瓦格博的過程與失敗原因，認為卡瓦格博峰屬於典型的低緯度雪山，地質條件差，而且天氣多變。

記錄片同時提及遇難隊員佐藤的筆記本記載，指山難前幾天早有不尋常的情況。筆記本最後幾頁更寫有令人毛骨悚然的內容，仿佛是在極度恐懼之中寫下，字體扭曲難以辨識，有部分內容無法判讀，還有其他幾頁像是被撕掉了。

「我錯了！我們錯了！來不及下山了。他們來了，救救我！黑暗攏罩，無法逃出！救救我！我不想死，救……」────佐藤

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不少人認為山難主因是雪崩，更將天災連結到藏民對神山的信仰上，令山難事件蒙上一層神秘宗教色彩。中國當局於2001年正式立法，永久禁止攀登卡瓦格博峰。

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】