樓蘭古國憑空消失變荒城　分析湮沒之迷　背後與這「瘟疫」有關？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-13 23:00

「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」，唐代詩人王昌齡曾以這樣一句詩來形容樓蘭與古代中國的敵對關係。作為早期絲綢之路的重要樞紐，樓蘭與中原政權關係並不友好，雙方有過多次對戰。可沒料到的是，前者後來在公元630年突然神秘消失，800多年的文明被埋於漫漫黃沙之中，滅國原因至今成謎。歷史學家普遍相信這與水源流失、瘟疫「熱窩子病」橫行有關。

樓蘭古國消失的原因眾說紛紜，至今仍是一個謎團。（資料圖片）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾就樓蘭消失之謎作講解。據《史記》、《漢書》等史料記載，樓蘭大約建立於公元前176年，自張騫通西域開始，成為漢代絲綢之路的必經地點。漢朝絲綢、茶葉以及西域駿馬、葡萄等，早期都會經過樓蘭進行交易。

據《漢書·西域傳》載：「鄯善國，本名樓蘭，王治扦泥城，去陽關千六百里，去長安六千一百里。戶千五百七十，口一萬四千一百。」由此可知，當時樓蘭比之西域其他只有數千人的國家來說，是一個大國。

樓蘭古國早期與漢朝關係並不友好。（資料圖片）

在漢與匈奴之間搖擺

然而樓蘭與漢室關係並不友好，前者多次於匈奴及漢室之間搖擺不定，更曾「攻劫漢使王恢等，又數為匈奴耳目，令其兵遮漢使」，妨礙漢人前往西域通商。漢武帝為此下令出征樓蘭，將領趙破奴帶同約700人活捉樓蘭王，並震懾後者送質子至長安求饒。但隨後樓蘭王又與匈奴裡應外合，攻擊想征赴匈奴的漢朝軍隊。

據《漢書·西域傳》記載，後來漢代軍官傅子介藉口商議賞賜一事誘惑樓蘭王接見，並在酒席間殺死後者，另選出一名親漢朝的樓蘭王，兩國關係才開始改善。後世不少詩人為此將樓蘭視為假想敵，唐代邊塞詩，如王昌齡《從軍行七首·其四》：「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」；李白《塞下曲六首·其一》：「願將腰下劍，直為斬樓蘭」等，都體現出詩人想立功邊塞、封侯拜相的渴望。

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樓蘭後期依附在漢室政權下，偏安一隅，漢宣帝時更下令在該國設置西域都護府。惟及至北魏太平真君六年（公元445年），魏太武帝為更暢通連接中原和西域，竟選擇滅掉樓蘭，將其改為郡縣制治理。至於為何樓蘭在公元630年人去樓空淪為荒城，歷史學家則有不同見解，其中有指與以上提及的戰爭有莫大關係，另也有水源流失、瘟疫滅國等說法。

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無論如何，樓蘭古國自此被黃沙掩蓋，至1930年代才被瑞典探險家斯文．赫定（Sven Anders Hedin）意外發現。各國考古學隊洶湧而至，並將大量文物如新石器時代的銅器、陶器、石斧、錢幣等運出國外。

樓蘭古國至1930年代方被瑞典探險家斯文赫定意外發現。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

樓蘭遺址則成為國家級重點文物保護單位，並於1998年開放予遊客參觀。然而昂貴票價（每人3000人民幣，另徵遺址保護費500元）及繁瑣的申請手續，被指讓不少遊客望而卻步，至今僅有不足5萬人到過該地。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】