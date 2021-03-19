美國藏毒案撿「玩具槍」成焦點　警話係真槍　網民反讚疑犯有創意

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-19 16:00

這支不是玩具槍？美國日前一單尋常的藏毒案意外引來網民關注，全因警方從疑犯屋子檢獲的20支槍中，竟然有支`激似知名玩具槍「NERF」，槍身又藍又橙，但警方稱這是支真槍，還有裝了50發子彈的彈夾。結果竟然有不少網民大讚疑犯「手工好」、「有創意」，稱很想要一把，「他不應該去碰毒品的，他真的他X的有創意」。

美國警方撿走多支槍，其中一支激似玩具槍引來關注。（Catawba County Sheriff’s Office）

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美媒報道指出，北卡羅來納州Catawba縣警方最近起獲一批毒品，他們周三搜查縣內舊卡托巴路上的房屋，發現可卡因、迷幻蘑菇、一些現金及2支枝槍，包括手槍、步槍和霰彈槍等，並拘捕35歲的疑犯Damien Alonzo Burch。原本只是宗普通藏毒案，卻因一支槍引起關注。

疑犯持有的其中一支槍上面印上了「NERF」字眼，外面更和真NERF玩具槍似到十足，看起來真的像玩具，被小孩拿上手都沒違和感。警方指這是支真槍，是經改裝的Glock-19，上面有50發的彈夾，雖然這種槍不算非法，但執法過程中仍要收走調查。現時疑犯因藏毒被控，其中持有可卡因及迷幻蘑菇罪名較重，藏有大麻較輕，獲准保釋。

然而，不少網民竟然大讚疑犯創意十足，「不知怎評論，但這改得很棒」、「我都想要支」、「他真的想搞NERF槍戰聯盟」，甚至有人問如何能買到這支「玩具槍」，「拜託先別關他，我想他幫我做1支」，又大嘆疑犯浪費了自己的創意，笑言當局發現有人改裝槍成玩具槍後，「市面的NERF槍會被銷毀嗎？」

一度有外媒形容這是支步槍，但有眼利美國網民指，這支槍的本體其實是手槍，只是用了名叫「MCK GLOCK Chassis」的支架，這個支架外形令人誤當步槍，又澄清Glock 是不生產步槍的。

（綜合）