美女子唔刷牙有煙癮常飲汽水　滿口爛牙要全部剝晒　換牙療程超慘

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-07 10:00

幼稚園都有教要早晚刷牙，不刷牙兼常吃甜食會導致蛀牙，後果非常嚴重！美國1名女子最近拍攝「警世影片」，公開她因壞習慣毁掉全口牙齒，而且換牙治療過程超悲慘！女子表示，自己不喜歡刷牙，因為每天也喝汽水，加上有煙癮，結果3年內所有牙齒都變黑兼嚴重蛀蝕，最後牙醫建議要全部脫掉換上假牙。雖然最後也成功換牙，但她坦言不刷牙要付上很大代價。

維多利亞（Victoria Irene Nowakowski）在2017年前仍擁有一副整齊白淨的牙齒。（lilnovi95@TikTok截圖）

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住在美國密歇根州的女子維多利亞（Victoria Irene Nowakowski）最近在抖音上載影片，稱自己現年20多歲，在2017年前其實仍擁有一副整齊白淨的牙齒，但生活習慣太差，除了又不愛刷牙，更每天都會喝可樂等汽水或碳酸飲品，而且4至5年前開始吸煙，結果牙齒的健康狀況急轉直下。

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維多利亞指，所有牙齒在2020年也變黑，部份更嚴重蛀蝕。經過牙醫檢查後，建議把全副牙齒「砍掉重練」，做拔牙手術後再重新植牙，整個過程足足花了3個月，才讓口腔回復正常健康。

她在片中提及，當時每次只能拔數隻牙，要做數次手術才把牙齒脫光，片中見到維多利亞猶如變成無牙婆婆一樣，樣子非常趣怪。後來就要倒模及選擇假牙顏色，幾經辛苦終於把所有假牙裝上，現在笑起來變得有自信又漂亮。

維多利亞做拔牙手術後再重新植牙，整個過程足足花了3個月，才讓口腔回復正常健康。（lilnovi95@TikTok截圖）

對於維多利亞的慘痛經歷，不少網民感嘆為何她不早去牙醫，亦有網民大讚她夠勇敢，把恐怖的經歷娓娓道來，「刷牙真的很重要」、「如果早些去牙醫就好了」、「要珍惜牙齒的第2次生命」、「以前不刷牙不會口臭嗎」、「其實滿感謝願意分開過去」。

（紐約郵報、抖音）

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