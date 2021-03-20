不吃鮭魚了！蠱惑海鷗入超市偷薯片　手法超純熟　結局反高潮

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-03-20 11:00

日式連鎖壽司店「壽司郎」Sushiro在台灣推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」（三文魚）同音同字即可享全桌6人免費優惠，結果掀起「鮭魚之亂」，有人為取得優惠而改名，並出現浪費食物等情況。 當有人為免吃鮭魚而改名，遠在地球另一端的蘇格蘭，卻有海鷗卻放棄鮭魚，改吃人類的零食薯片。日前有網民在蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）某超市門外目擊1宗「偷竊案」，從網民上載至facebook的片段可見，１隻聰明的海鷗不慌不忙靜待時機，手法熟練地急步入超市偷薯片，得手後立即離開，在門外打算就地開餐，整個犯案過程被拍下。畫面曝光後萌爆一眾網民，直指牠肯定是慣犯。怎料樓主其後爆出故事結續，結局卻未如「鳥願」。

日前有網民在蘇格蘭阿伯丁（Aberdeen）某超市門外目擊1宗偷竊案，案中海鷗相當蠱惑，懂得靜待時機入超市偷薯片。（fb群組「ABERDEEN IN COLOR」影片截圖）

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海鷗出名雜食，去年網絡曾流傳一段海鷗生吞野兔的片段，嚇得網民哭喊：「怎可以吃兔兔？」專家指，只要是可以吞落肚的食物，海鷗都會放進嘴裹。網民尼爾（Neil Traynor）於本周二（16日）在蘇格蘭阿伯丁目擊偷竊案發生一刻，只見1隻海鷗在超市門外徘徊，形跡相當有可疑，當有人從超市步出，牠即把握大門打開的機會，「小碎步」走入超市，其間四周張望，保持警覺性。

該隻海鷗非常聰明，一早選定了靠近門口的「Walkers」鹽味薯片，快速叼走1包後轉身就逃，步出超市後就即贓物放在地上準備開餐，不斷用嘴猛戳薯片包裝袋，急不及待想享受美食，影片到此也結束了。

點圖看蠱惑海鷗偷入超市的過程👇👇👇

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網民看到海鷗偷薯片的過程都覺得很爆笑，驚歎海鷗很醒目，有計謀之餘更身手敏捷，「牠的膽子真大」、「是否認識城中的律師」、「笑死我了」。然而樓主及後在帖文分享故事結局，指正當海鷗努力嘗試戳破包裝之際，很不幸地有職員趕至並拿走薯片，海鷗雖沒有「被捕」，但這次行動可謂徒勞無功。拍片者笑稱，「儘管事情很搞笑，但沒有人想鼓勵這種行為」。

新冠肺炎重創全球，疫情下海鷗都「搵食艱難」，羅馬大學動物學家Bruno Cignini去年接受當地傳媒訪問時表示，受疫情影響，當地餐廳被迫關閉，變相減少海鷗覓食的機會，令牠們漸漸回歸獵食本性，改為捕捉鴿子、燕子甚至老鼠。

（綜合）

巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

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