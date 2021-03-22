手機響聲惹同事圍觀　機主疑惑：用鈴聲好怪？　網民激辯應否靜音

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

過往將手機調至靜音，大部份情況是看電影或開會等場合，但現時愈來愈多人習慣無時無刻都啟動靜音，能否及時聽到來電似看緣份。有網民最近分享上班遭遇，指有人來電時其手機響起鈴聲，未料同事立即望向他，更指「以前小朋友先用鈴聲」，讓他非常困惑，問道今時今日是否已沒有人使用手機鈴聲？

有網民發帖指，日前在公司時其手機響起，附近同事一聽鈴聲即感到詫異，更形容以前的小朋友才會用鈴聲。（《未生》劇照）

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事主在香港討論區以「用手機鈴聲好怪？？？？？」為題發文，表示基於習慣，自己一向關閉手機靜音，以免漏接重要電話，惟早前照常在公司上班，其間手機響，附近同事一聽到鈴聲便立即圍觀，甚至在聽到事主解釋原因後不禁發笑▼▼▼

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樓主直言不理解同事的言論，在帖文向其他網民問道：「用鈴聲真係有問題咩？」惟網民的反應兩極，有「靜音派」表示響鈴聲擾人擾己，手機一早已調成靜音，「開靜音啦，鈴聲令自己好煩」，指自己10年前電話已經開靜音；「記得20年前，周街都用電話鈴聲，聽完陳奕迅唱幾句，之後另1部手機再聽容祖兒唱幾句」，形容鈴聲已是「上代人」的產物。

不過，也有網民追問事主使用哪種手機鈴聲，認為許多人仍會使用原廠設定的鈴聲，惟流行曲等已較少人用，「係咪你用啲流行曲、粵劇做鈴聲，原廠鈴聲都仲有唔少人用嘅」、「呢幾年冇聽過人用原裝鈴聲以外嘅嘢」；另有人坦言自己與樓主一樣，習慣使用自己喜歡的鈴聲，「有咩問題？我都用緊，我間唔中會換吓鈴聲，不過全部都係台語歌咁解」，鼓勵樓主勇敢做自己。

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