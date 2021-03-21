腿張開｜日獸醫公開馬兒照電腦斷層CT過程　睇到私處惹網民爭議

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-21 08:00

人照電腦斷層掃瞄（CT Scan）的情景大家也不會陌生，就是躺在床上送進機器內，但有否想過動物照CT又是怎樣的一回事呢？有在美國工作的日籍獸醫最近在Twitter上載一張具爭議性的照片，原來是馬兒被倒轉全身去照CT，因為該隻馬是四腳朝天，結果露出了私人部位。有網民更直斥照片不尊重動物權利，結果引起世紀大討論。

在美國工作的日籍獸醫Satoshi最近在Twitter上載一張具爭議性的照片，原來是一隻馬被倒轉全身去照CT。（satoshi07qb@Twitter圖片）

日籍獸醫Satoshi不時在Twitter分享自己在美國工作時的動物照片，而最近他上載了1張讓網民大開眼界的相片，可見是1匹馬正在照電腦斷層掃瞄（CT Scan）。Satoshi解釋，該隻馬先被注射麻醉劑，然後再把身體倒轉才送去照CT。

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大批網民坦言感到震驚，從未看見馬會有這樣的姿勢，「不可思議」、「這樣會腦充血嗎」、「很有趣味的情景」。

有網民直斥貼相的獸醫忽視了「基本的馬權」，指照片猥褻之餘，更不尊重動物。（satoshi07qb@Twitter截圖）

不過，因為相片中的馬匹露出了私人部位，1名大媽網民直斥獸醫為了滿足網民的好奇心，卻忽視了「基本的馬權」，直斥照片是猥褻之餘，更不尊重動物，「不管怎樣都不該在Twitter公開這種照片吧，馬好可憐，對馬太失禮了。就算要拍照為什麼不從側面拍」。

大媽更要求Satoshi要刪除相片，但Satoshi隨即回應指堅持自己決定沒錯，反而是對方聯想出不雅動作才會有誤會，「這也是日常工作的一部分，哪有什麼可憐或失禮。而且馬算是出了名難診症的動物，從側邊拍根本不能傳達出重點。」

大媽依然「死雞撐飯蓋」，又指Satoshi應要虛心接受別人的建議，結果惹來一眾網民反感，而「基本的馬權」甚至一度成為Twitter熱門搜尋字。部份網民更在大媽的回應下寸爆留言，「別對馬有性慾好不好」、「妳的性癖太高深莫測了」、「好像只有你才會這樣的聯想」、「樓主也只是在分享一般人難以看見的情景，你想甚麼了」。

最後Satoshi撰文回應所有網民，「本來只想分享日常工作的趣事，雖然知道不同人有不同想法，但我仍希望能利用獸醫的身份繼續作出貢獻，非常感謝大家的支持」。

（Twitter）

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